Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde THKP-C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket terör örgütlerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 12 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Örgütler içerisinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen N.Ş., S.D., B.O. ve İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde erkek şüphelilerin yüzlerini elleriyle kapattığı, kadın şüphelilerin ise yüzlerini gizlemediği görüldü. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si kadın olmak üzere N.Ş., S.D. ve B.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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