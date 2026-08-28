Olay, saat 18.30 sıralarında Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak’ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Parktan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tazyikli suyla müdahalesi sonucu kaydırakta çıkan yangın söndürüldü.
KAYDIRAĞI ATEŞE VERİP KAÇTILAR
Yangının büyüdüğü anlar, yakındaki bir apartmanda yaşayan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çocukların kaydırağı ateşe verdiği, alevlerin büyümesi üzerine ise bölgeden uzaklaştığı görüldü.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 10-12 yaşlarında 3 çocuğun “üşüdüklerini” öne sürerek kaydırağı yaktığı tespit edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.