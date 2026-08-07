Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Eski Ereğli Yolu Caddesi'ndeki Yonca Apartmanı'nda oturan Nazım Zararcı'nın (39) odasına giren annesi, onu hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zararcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda darp ve yara izine rastlanmayan Zararcı'nın alkol ve uyuşturucu kullandığı değerlendirildi. Ekipler evde inceleme yaparken, Zararcı'nın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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