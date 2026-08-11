Kaza, öğle saatlerinde Kastamonu-İnebolu kara yolunun Seydiler ilçesi Ödemiş köyü mevkisinde meydana geldi.

İzmir'den ailesiyle birlikte memleketleri Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine gitmekte olan Kadir Çokgezen'in kullandığı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten menfezin bulunduğu alana uçtu.

Otomobilin menfeze düşmesi üzerine çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Seydiler Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araçta sıkışan yaralılar bulundukları yerden çıkarıldı.

BABA KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Kadir Çokgezen, kaza anında veya hemen ardından olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan anne G.Ç. (42) ve iki çocuğu İ.U.Ç. (15) ile E.B.Ç. (12), ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.

SIKIŞTIĞI ARAÇTAN ÇIKARILDI

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma yaptı. İncelemelerin ardından Kadir Çokgezen'in cenazesi araçtan çıkarılarak Devrekani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.