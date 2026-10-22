Zonguldak’ta üç katlı binanın çökmesiyle bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı olayın ardından çevredeki 7 binada bulunan 13 daire boşaltıldı. Çökme riski nedeniyle tahliye edilen 30 kişi güvenli alanlara yerleştirildi.

Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak’ta dün saat 17.50’de, bir ailenin yaşadığı üç katlı bina çöktü. Binanın yanındaki kullanılmayan üç katlı ev de geçen pazar günü sağanak nedeniyle çökmüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altındaki Kenan Akçaharman (68) yaralı kurtarılırken, ablası Türkan Özhan (74) hayatını kaybetti.

YARALI KARDEŞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Burnundan ve bacağından yaralandığı belirtilen Akçaharman, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındı. Akçaharman’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Türkan Özhan’ın ise otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketi Bartın’da toprağa verileceği bildirildi.

HASAR TESPİTİNİN ARDINDAN YIKIM YAPILACAK

Çökmenin ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı. Binalarda hasar tespit çalışması yapılacağı belirtildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Zonguldak Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerekli enkaz kaldırma ve yıkım işlemlerinin gerçekleştirileceği bildirildi.