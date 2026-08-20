Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Güney Mahallesi 202 Caddesi'nde gerçekleşti. Nevzat Ç. (56) idaresindeki özel halk otobüsü, rampadan inerken Zeki S. (66) kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışma sonucunda otomobil sürücüsü Zeki S., yanında bulunan eşi, otobüs şoförü Nevzat Ç. ve otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların genel durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar, ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.