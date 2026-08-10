Zonguldak Kozlu ilçesi Değirmenağzı Plajı'nda SUP ile denize açılan 2 arkadaş, yüzerken rüzgarın çıkması ve boyu 5 metreyi bulan dalgaların oluşması nedeniyle zor anlar yaşadı. Sahilden denizi izleyenler, 2 kişinin boğulacağından endişe ederek ihbarda bulundu.

Bu sırada denizde yüzen başka bir 4 kişilik grup da dalgalarla mücadele etti. Yorulan bu kişiler, kayalığa tırmanarak kurtarılmayı bekledi. İhbarla bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

SUP ile denizde olan 2 kişi, kürek çekerek sahile ulaştı. Denizde zorlanmadıklarını ve yardım taleplerinin olmadığını belirten Berkay Çetin, “Bir şey yoktu. Biz çıkalı 2-3 saat oldu, biz çıktığımızda deniz tertemizdi. Bir şey hissetmedik.” dedi.

Canberk Kavala ise ciddi bir sorun yaşanmadığını, görenlerin panik yaptığını düşündüğünü anlattı. Kavala, “Biz normal dönerken bir anda kalabalığı gördük, ileride koyda 6-7 kişi vardı. Çadır kurmuşlar. Biz döndük, bir problem yok. Koydakiler dalgadan ötürü çıkamıyorlar, 5 metreye yakın dalga var. Suyun dinmesini bekliyorlar, çıkacaklarını söylediler. Biz beklemeden kendimize güvendik, can yeleğimiz de olduğu için çıktık.” diye konuştu.

Kayalıkta kalan 4 kişiye çevredekiler can yeleği verip iple yardımcı oldu. Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ve itfaiye personeli, bu kişileri kurtarıp karaya getirdi. Ekiplerin dağılmasının ardından aynı sahilde denizde 1 kişinin olduğu bildirildi. Bartın'dan gelen sahil güvenlik ekibi, denizde kalan kişiyi bota alıp dışarı çıkardı.

DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Öte yandan Zonguldak Valiliği, çalışmalar devam ederken bugün ve yarın kentte denize girmenin yasaklandığını açıkladı.