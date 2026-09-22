İBB Davasında uzun süre cezaevinde kalan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tarafını resmen seçti. Güney, cezaevinde kaldığı süre boyunca kendisine destek olan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i değil, CHP'ye mahkeme kararıyla Genel Başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafını seçti.

İnan Güney, mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyarete ilişkin CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, görevi boyunca halkçı belediyeciliğin eşsiz örneklerini sergileyen, tüm zorlu süreçlere rağmen Hak’tan ve halktan yana mücadelesinden vazgeçmeyen, atadan dededen partili, 33 yıllık CHP üyesi, 49 yıllık Beyoğlu’nun evladı Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’i Genel Merkezimizde kabul etti. Baba ocağımız öz evlatlarıyla her zaman güçlü" ifadeleri kullanıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA ZİYARET

Güney de bu paylaşımı alıntılayarak, CHP'de kalacağını resmen ilan etti. Güney şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na nazik kabulleri için teşekkür ediyorum.

33 yıldır emek vermekten onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partimizin çatısı altında, Beyoğlu’na ve halkımıza aynı inanç ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğim.

İnan Güney'in 11 ay süren tutukluluğu boyunca, dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel kendisini her zaman destekleyen isimler arasında yer almıştı.