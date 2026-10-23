Türkiye'nin önde gelen enerji üreticisi ve dağıtıcısı Zorlu Enerji, finansal zorluklarla mücadele ediyor. Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirket, perşembe günü başlattığı rıza talebi süreciyle tahvil sahiplerinden ödemeyi altı ay erteleyerek Nisan 2027'ye çekmelerini istiyor.

Bloomberg'in haberine göre; şirketin cuma günü (bugün) yapması gereken yaklaşık 55 milyon dolarlık kupon ödemesini kaçıracağı ve ödemenin ertelenmesini talep edeceği daha önce bildirilmişti.

Yayımlanan talep belgesine göre şirket, Mart 2027'ye kadar olan nakit girişlerinin beklenen ödemeleri karşılamakta yetersiz kalacağı için bu ertelemenin gerekli olduğunu belirtti. Zorlu Enerji ayrıca, sermaye yapısına yönelik "kapsamlı bir çözüm" üzerinde çalışırken likiditesini korumayı ve yatırımcılarla iletişim halinde kalmayı hedeflediğini açıkladı.

Söz konusu erteleme teklifi 23 Kasım'da oylamaya sunulacak. Kararın geçmesi için, toplantıda hazır bulunan ve tahvil anapara tutarının en az dörtte üçünü temsil eden yatırımcıların onayı gerekecek.

ZORLU'DAN DEV SATIŞ

Zorlu Enerji, Electrip Global Limited’deki hisselerini Wren House Infrastructure ve Kuwait Investment Authority’ye 147,62 milyon dolar karşılığında devretti. Satıştan elde edilen gelirin 82,62 milyon dolarlık bölümü borçların ödenmesinde kullanılacak. Kalan 65 milyon doların ise vergi yükümlülükleri ve zorunlu yatırımların finansmanına ayrılması planlanıyor.

YÜKSEK FAİZ VE MALİYET KISKACINDA

Habere göre kaçırılan bu ödeme, döviz cinsinden yoğun borçlanan ve Türkiye'nin 2023'te agresif bir şekilde faiz oranlarını artırmasından bu yana bu borçları çevirmekte zorlanan Türk şirketleri arasındaki finansal sıkıntının en son işareti olarak değerlendiriliyor. Faiz oranları 2024'ün sonundan bu yana ılımlı bir seyir izlese de yüzde 37 ile yüksek seviyesini koruyor. Türk lirasının reel olarak değer kazanması ve artan asgari ücretler de şirketlerin maliyetlerini yukarı çekiyor.

Zorlu Enerji'deki bu durum, kardeş şirketi Vestel Elektronik'in kendi yeniden yapılandırma sürecini sürdürdüğü bir dönemde, grup genelinde daha geniş çaplı bir sıkıntının işaretleri açısından da piyasalar tarafından yakından izleniyor.

KREDİ NOTU DÜŞÜRÜLDÜ, TAHVİL BASKI ALTINDA

Zorlu Enerji'nin ödemeyi yapamaması, şirketin sermaye yapısına ilişkin seçenekleri gözden geçirmek üzere Houlihan Lokey ve Servo Capital'i finansal danışman olarak atamasından sadece bir ay sonra gerçekleşti. Bloomberg tarafından derlenen fiyatlandırmaya göre, şirketin tahvilleri halihazırda derin bir kriz seviyesinde işlem görüyor. Perşembe günü 50'li seviyelerin ortalarında seyreden tahviller, yatırımcıların bu yatırımlarından büyük bir kayıp beklediklerine işaret ediyor.

Şirketin ödemeyi yapıp yapamayacağına dair endişeler haftalardır tırmanıştaydı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bozulan likidite durumunu ve kısa vadeli borçların çevrilmesine artan bağımlılığı gerekçe göstererek Eylül ayında Zorlu Enerji'nin notunu B-'ye düşürmüş ve negatif izlemeye almıştı.

Fitch raporunda, Zorlu Enerji'nin Haziran ayı itibarıyla 12 ay içinde vadesi dolacak 124,5 milyon dolar borcu olduğu belirtilmiş ve 2026 ile 2027 yıllarında negatif serbest nakit akışı öngörüsünde bulunulmuştu. Faiz giderlerinin bu yıl şirketin nakit FAVÖK'ünün (FAVÖK - Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) yaklaşık yüzde 65'ini eritmesi beklenirken, kaldıraç oranının 2028'e kadar ortalama 4,8 kat olması öngörülüyor.