Çin zodyağına göre dört burç için uzun süredir devam eden zorlu sürecin 13 Eylül 2026 itibarıyla geride kalması bekleniyor. Astrolojik yorumlara göre bu değişim özellikle özel ilişkiler, iletişim ve duygusal dünyada kendini gösterebilir.

13 Eylül Pazar günü, Ateş Horozu ayı ve Ateş Atı yılı içerisinde Metal Kaplan için Çin Yeni Yılı olarak kabul ediliyor. Metal ve Kaplan birlikteliğinin kararlılığı desteklediğine inanılıyor. Metalin duygusal mesafe kazandırdığı, Kaplan enerjisinin ise cesaret ve harekete geçme gücü sağladığı düşünülüyor. Bu tarih aynı zamanda yeni bir sayfa açmakla ilişkilendiriliyor.

Kaplan

Kaplanlar açısından ilişkilerde yaşanan sıkışıklığın sona ermesi mümkün görünüyor. Son dönemde bazı konuların çözümsüz kaldığını düşünen Kaplanlar, karşı taraftan gelecek adımı beklemiş olabilir.

13 Eylül ile birlikte bu tutum değişebilir. Kaplanlar, önemli bir konuşmayı başlatmak ve kendi doğruları doğrultusunda karar almak konusunda daha istekli davranabilir. Geçmişte yaşananlara takılmak yerine geleceğe odaklanmaları kolaylaşabilir.

Domuz

Domuz burcunda uzlaşma ve barışma teması öne çıkıyor. Uzun süredir ertelenen ya da konuşulmaktan kaçınılan bir mesele yeniden gündeme gelebilir.

Özellikle araya mesafe giren biriyle ilişkilerin yeniden ele alınması mümkün. Yapılacak açık bir konuşmanın gerilimden çok rahatlama getirmesi bekleniyor. Karşılıklı dinleme sayesinde iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm ortaya çıkabilir.

Köpek

Köpekler için son dönemde hissedilen yalnızlık ve duygusal yorgunluk yerini hareketli bir iletişim dönemine bırakabilir. 13 Eylül sonrasında sosyal bağların güçlenmesi gündeme gelebilir.

Köpek burcunun temsilcileri, uzun süredir görüşmedikleri kişilerle yeniden iletişim kurabilir. Bu süreçte kimlerin hayatlarında gerçekten yer almak istediğini daha net görebilirler. Yeni buluşmalar ve birlikte yapılacak planlar, aidiyet duygusunun yeniden güçlenmesine yardımcı olabilir.

At

At burcunun geride bırakması gereken en önemli konu, geçmişte yaşanan başarısızlıkların etkisi olabilir. Sürekli olarak eski hataları düşünmek ve farklı bir sonuç yaratmaya çalışmak, bu burcun temsilcilerini zihinsel olarak yorabilir.

13 Eylül sonrasında daha önce geri çevirebilecekleri bir davete ya da teklife olumlu yaklaşmaları mümkün. Geçmişte yaşanan olumsuzluklar tamamen ortadan kalkmasa da Atlar, bunların yeni deneyimlerin önüne geçmesine izin vermemeye başlayabilir. Böylece hayattan yeniden keyif alma süreci hız kazanabilir.