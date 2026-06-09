Brad Pitt, özel hayatındaki zorlu süreçle gündemden düşmüyor. Çocuklarıyla yaşadığı sorunlar ve aile içindeki gerilim nedeniyle sık sık magazin basınında yer alan ünlü oyuncu, bu kez sevgilisi Ines de Ramon ile birlikte objektiflere yansıdı.

Pitt ve de Ramon, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın kadınlar finalini tribünden takip etti. El ele görüntülenen çift, maç boyunca samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ SEVGİLİSİ

Uzun süredir birlikte olan ikili, son dönemde sık sık birlikte görüntülenirken, Ines de Ramon'un Brad Pitt'in hayatındaki en büyük destekçilerden biri olduğu yorumları yapılıyor.

Çocuklarıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle zor günler geçirdiği konuşulan Pitt'in, turnuva boyunca oldukça keyifli olduğu görüldü.