Survivor yarışmasıyla tanınan Beyza Gemici, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla gündeme gelmişti. Psikolojik açıdan zor bir dönemden geçtiğini söyleyerek takipçilerinden yardım isteyen Gemici, şimdi ise özel hayatıyla konuşuluyor.

“KENDİMİ YOK ETMEK ÜZEREYİM” DEMİŞTİ

Sosyal medyada yayımladığı videoda gözyaşlarına hâkim olamayan Beyza Gemici, kimseyle iletişim kuramadığını ve psikolojik olarak çok zorlandığını anlatmıştı.

Yardım istediğini vurgulayan Gemici, “Kimseyle konuşamıyorum, psikolojik olarak çok sıkıntıdayım. Kendime zarar vermek üzereyim. Kendimi yok etmek üzereyim. Sana diyorlar ki ilgi istiyor. Hayır yardım istiyorum. İlgi istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

DÜĞÜNE SEVGİLİSİYLE KATILDI

Beyza Gemici, Merve Küsmenoğlu ile Serhan Onat'ın düğününde bu kez sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Özel geceye sevgilisiyle katılan eski yarışmacı, yan yana poz verdi.

Zor günlerin ardından gelen bu görüntüler, Gemici'nin hayatında yeni bir döneme girmiş olabileceği yorumlarına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI

Gemici'nin sevgilisiyle verdiği pozlar sosyal medyada ilgi gördü. Takipçileri, eski yarışmacıya mutluluk dileklerini ileterek “Mutlu ol” ve “Yüzün hep gülsün” yorumlarında bulundu.