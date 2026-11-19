Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem Zorbay Küçük'e 13 ay sonra resmi görev verdi. Küçük, 2. Lig'in 13. haftasında oynanacak Menemen FK-Şanlıurfaspor karşılaşmasında düdük çalacak.

34 yaşındaki hakem, son olarak 25 Ekim 2025'te Trabzonspor-Eyüpspor maçını yönetmişti. Geçen sezon bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Küçük, hakkında suç tespit edilmemesinin ardından serbest bırakılmış ve görevine iade edilmişti. TFF de Küçük'e ceza vermemişti.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLAMIŞTI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarının ardından soruşturma başlatmıştı.

Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabının bulunduğunu ve bunların 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 149 hakeme 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiği, üç hakem için ise incelemenin sürdüğü aktarılmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında Zorbay Küçük'ün de bulunduğu birçok isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.