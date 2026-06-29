Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent semtinde sabah saat 06.00 sıralarında bir gasp ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olayı gerçekleşti. Aracında iş arkadaşını beklemekte olan 28 yaşındaki Ş.Ö. isimli kadının yanına gelen 32 yaşındaki M.Ç., zorla araca bindi.

BIÇAK TEHDİDİYLE ANKAPARK OTOPARKINA GÖTÜRTTÜ

Üzerinde bıçak olduğunu belirterek kadını tehdit eden M.Ç., kendisini Yenimahalle ilçesindeki Ankapark'ın otoparkına götürmesini istedi. Yaşadığı korku ve panik nedeniyle şüphelinin talimatını yerine getirmek zorunda kalan Ş.Ö., zanlıyı istenen adrese götürdü. Şüpheli, araçtan ineceği sırada Ş.Ö.'nün üzerindeki bir miktar parayı ve boynundaki kolyeyi alarak olay yerinden uzaklaştı.

KAMERA KAYITLARINDAN YAKALANDI

Mağdur Ş.Ö.'nün şikayeti üzerine polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini ve kaçış güzergahını tespit ederek M.Ç.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan incelemede, zanlının daha önceden tehdit, ısrarlı takip ve kişilerin huzurunu bozmak gibi suçlardan 5 ayrı kaydının bulunduğu belirlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adli işlem başlatılan M.Ç.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.