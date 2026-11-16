Ukrayna'da zorla askere alınan bir kadının elinde el bombasıyla gösterdiği direniş kameralara yansıdı. Askere alma ekiplerinin kontrolünde bulunan kadın, serbest bırakılarak kızının yanına dönmesine izin verilmesini istedi. Elindeki bombayla görevlilerin yaklaşmasını engellemeye çalışan anne, yaşanan gerginlik sırasında çevresindekilere korku dolu anlar yaşattı.
'KENDİMİ HAVAYA UÇURURUM'
Görüntülerde, elinde el bombası bulunan kadının görevlilere seslenerek kendisine yaklaşmamalarını istediği görüldü. "Yaklaşmayın, kendimi havaya uçururum! Tek istediğim kızıma gitmek" diye feryat eden anne, zorla götürülmesine karşı çıkarak evine dönmek istediğini dile getirdi.
Kadın, "Beni bırakın, evime dönmek istiyorum" sözleriyle görevlilere çağrıda bulunurken elindeki bombayı sallayarak direnişini sürdürdü.
BOMBA ELİNDEN ALINDI
Yaşanan gerginlik sırasında kadının bir anlık dalgınlığından yararlanan görevliler, elindeki bombayı almayı başardı.