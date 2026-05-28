Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Zorlu Enerji, İsrail merkezli Dorad Energy’deki yüzde 25’lik hisse satışından doğan alacak sürecinin tamamen noktalandığını duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, satış işlemi kapsamında vergi düzeltmeleri sonrası nihai satış bedelinin kesinleştiği belirtilerek, şirketin yaklaşık 1.39 milyar lira tutarındaki son net ödemeyle birlikte tahsilat işlemini tamamladığı belirtildi.
Açıklamada “Bu tahsilatla birlikte, süreç tamamlanmıştır” denildi.