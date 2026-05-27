Zorlu Enerji, İsrail merkezli enerji şirketi Dorad Energy’deki yüzde 25 payının satışına ilişkin tahsilat sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, daha önce tamamlandığı duyurulan satış işlemi kapsamında vergi düzeltmeleri sonrası nihai satış bedelinin kesinleştiği belirtildi.

Açıklamaya göre, emanet hesapta tutulan 120,8 milyon Yeni İsrail Şekeli (NIS) tutarındaki bakiyeden vergi yükümlülükleri için ayrılan kısmın mahsup edilmesi sonrası kalan 85,8 milyon NIS (Güncel kur ile yaklaşık 1.390.592.648 TL değerinde) tutarındaki net ödeme, 26 Mayıs 2026 tarihinde şirket hesaplarına geçti.

Şirket, söz konusu tahsilatla birlikte Dorad satışından kaynaklanan tüm alacağın tahsil edildiğini ve sürecin tamamlandığını bildirdi.

Zorlu Enerji tarafından KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Dorad Energy Ltd. ("Dorad") sermayesinin %25'ine karşılık gelen payların satışının 22.07.2025 tarihinde tamamlandığı daha önce kamuya açıklanmıştı. Söz konusu işlem kapsamında, vergiye ilişkin düzeltmeler sonrası nihai satış bedeli kesinleşmiştir. Emanet hesapta tutulan 120.786.098 Yeni İsrail Şekeli (NIS) tutarındaki bakiyeden, vergi yükümlülükleri için ayrılan tutarın mahsup edilmesi sonucunda kalan 85.786.098 NIS tutarındaki net bedel, 26.05.2026 tarihinde Şirketimiz hesaplarına intikal etmiştir.

Bu tahsilatla birlikte, satış işleminden kaynaklı alacağımızın tamamı tahsil edilerek süreç tamamlanmıştır."