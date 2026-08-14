Yüksek borç yükü ve enerji sektöründe devam eden maliyet baskıları eşliğinde operasyonlarını sürdüren Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Operasyonel verimlilik artışları ve alınan mali tedbirlerin etkisiyle zararında gözle görülür bir toparlanma sağlayan şirket, 1 Ocak - 30 Haziran 2026 dönemini 6.025.514.000 TL (yaklaşık 6,03 milyar TL) net dönem zararı ile geride bıraktı.

Geçen yılın aynı döneminde 11.037.482.000 TL (yaklaşık 11,04 milyar TL) zarar kaydeden Zorlu Enerji, böylece net zararını yıllık bazda %45,4 oranında keskin bir şekilde küçültmüş oldu.

Yüksek borç yükü ve enerji sektöründeki maliyet baskıları eşliğinde operasyonlarına devam eden Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), 2026 yılının ilk yarısına ait bilanço karnesini paylaştı.

Şirket, operasyonel taraftaki verimlilik artışları ve alınan mali tedbirler sayesinde zararı yarı yarıya çekmeyi başardı.

ZARAR YARI YARIYA AZALDI

Zorlu Enerji'nin finansal tablolarında en öne çıkan başlık, yıllık bazda kaydedilen toparlanma hızı oldu:

2026 İlk Yarı (6M26) Net Zarar: Şirket, 1 Ocak - 30 Haziran 2026 dönemini 6.025.514.000 TL (yaklaşık 6,03 milyar TL) net dönem zararı ile tamamladı.

Önceki Dönem Karşılaştırması: Geçen yılın aynı döneminde (6M25) 11.037.482.000 TL (yaklaşık 11,04 milyar TL) net zarar açıklanmıştı.

Daralma Oranı: Yıllık bazda net zararda %45,4'lük keskin bir azalma kaydedildi.

Çeyreksel Seyir: 2026'nın ilk çeyreğindeki 3,28 milyar TL'lik zararın ardından, ikinci çeyrekte de paralel bir tablo izlenerek 6 aylık toplam zarar 6,03 milyar TL seviyesinde dengelendi.

BİLANÇO DETAYLARI VE SEKTÖREL ANALİZ

Zorlu Enerji'nin açıkladığı finansal sonuçlar, maliyet disiplinine dair şu sinyalleri verdi:

Hasılat ve FAVÖK: Şirketin konsolide hasılatı 13 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı %48,4'e yükseldi.

Finansman Maliyetlerinin Etkisi: Sektör genelinde devam eden yüksek borç servis maliyetleri ve finansman giderleri kârlılık üzerindeki ana baskı unsuru olmaya devam etse de, zararın 11 milyar TL seviyesinden 6 milyar TL bandına çekilmesi operasyonel iyileşmeyi teyit etti.

Özkaynak ve Varlık Yapısı: Şirketin toplam varlıkları 142,5 milyar TL, özkaynakları ise 63,4 milyar TL olarak kaydedildi.