Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha, Ebiç ve Mahzemin mahallelerinde, Kızılırmak’ın bereketli topraklarında yetişen tescilli Yamula patlıcanında sezonun ilk ürünleri toplanmaya başladı. Kendine has mor-beyaz çizgili görünümü, çekirdeksiz yapısı ve benzersiz aromasıyla mutfakların vazgeçilmezi olan coğrafi işaretli ürün, bölge üreticisinin de ana geçim kaynakları arasında yer alıyor. Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen Yamula patlıcanı; kurutmalıktan reçele, turşudan yemeklik çeşitlere kadar yaklaşık 50 farklı şekilde sofralara ulaşıyor.

ÇİFTÇİ KÖK HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR

Bölgede 45 senedir tarımla uğraşan emektar çiftçi Ahmet Bulut, nisan ayında toprakla buluşan tohumların temmuz ortasından itibaren mahsul vermeye başladığını belirtti. Üretim sürecinin oldukça zahmetli olduğunu vurgulayan Bulut, karşılaştıkları en büyük sorunun kök hastalığı olduğunu ifade ederek yetkililere çağrıda bulundu.

‘KALİTE GÜZEL AMA VERİM DÜŞÜK’

Bulut, "Kendi ata tohumlarımızla ekim yapıyoruz. Otla mücadeleden çapalamaya, toplamaya kadar her aşamasında yoğun bir emek var. Tarlada sabah 07.00’de başlayan mesai akşam 17.00’ye kadar sürüyor. Ancak patlıcanda mantar dediğimiz kök hastalığı belimizi büküyor. Ziraat mühendislerinin bu hastalığa acilen bir çözüm bulmasını istiyoruz. Emek verip diktiğimiz ürün kuruyunca mahsul alamıyoruz. Bu yıl ürünün kalitesi çok güzel fakat hastalık nedeniyle verim ne yazık ki düşük kaldı” diye konuştu.

‘HİÇBİR YERDE BÖYLE YETİŞMİYOR’

Hasat sürecinin hava şartlarına bağlı olarak kasım ayına kadar uzayabileceğini aktaran Bulut, Yamula patlıcanını özel kılan sırrın bölgenin ikliminde gizli olduğunu vurguladı. Bu ürün tamamen Yamula bölgesine özgü diyen Bulut, “Çevre köylerde de ekim deneniyor fakat Kızılırmak kenarındaki bu ovanın verdiği lezzeti ve erken olgunlaşmayı yakalayamıyorlar. Yakın bölgelerde bile ürün iki hafta geç yetişiyor. Demek ki buranın toprağı ve iklimi bambaşka. Eğer erken don veya şiddetli soğuklar yaşanmazsa ekim sonuna, hatta kasım ayının başlarına kadar toplamaya devam ederiz” dedi.