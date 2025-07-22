Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında yer alan Zorlu Holding, enerji sektöründeki iştiraki Zorlu Enerji ile İsrail pazarından resmen çıktı.
Mart ayında yapılan açıklama ile şirketin İsrail'de bulunan Dorad Energy şirketindeki yüzde 25 hissesinin satılacağı duyurulmuştu.
5,1 MİLYAR TL İLE İSRAİL'E VEDA ETTİ
Zorlu Enerji tarafından bugün yapılan KAP bildiriminde, şirketin İsrail'de sahip olduğu tüm hisselerin Ellomay Luzon Energy'e 424,4 milyon Yeni İsrail Şakeli (yaklaşık 5,1 milyar TL) karşılığında satıldığı belirtildi.
Dorad'daki payların satışıyla birlikte şirket, İsrail'deki faaliyetlerine tamamen son verdiğini vurguladı.