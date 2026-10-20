Ahmet Nazif Zorlu'nun yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Zorlu Holding, son dönemde gerçekleştirdiği satışlara bir yenisini daha ekledi.

Holding bünyesindeki Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, elektrikli araç şarj istasyonları alanında faaliyet gösteren Electrip Global Limited'deki hisselerinin tamamını satacağını açıkladı.

Şirketin 19 Ekim'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre 147 milyon 619 bin 178 dolar tutarındaki satış için Wren House Infrastructure LP ve Kuwait Investment Authority (Kuveyt Yatırım Otoritesi) ile sözleşme imzalandı.

Alınan bu karar, Zorlu Holding'in Trabzon'daki otelini ve Manisa Gördes'teki maden sahalarını elden çıkarmasının ardından geldi.

Satış kararının merkezinde, Türkiye'de Zorlu Energy Solutions (ZES) markasıyla bilinen elektrikli araç şarj ağı yer alıyor. Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren ZES'in 1.800'den fazla noktada şarj istasyonu ve 5 binin üzerinde şarj soketi bulunuyor.

Zorlu Enerji'nin Electrip'teki hisselerini devretmesiyle birlikte şirketin bu alandaki iştirak ilişkisi sona erecek. Ancak satış, ZES şarj istasyonlarının faaliyetlerini durduracağı anlamına gelmiyor.

HİSSELER KUVEYT YATIRIM OTORİTESİ VE ORTAĞINA DEVREDİLECEK

Zorlu Enerji'nin KAP'a yaptığı açıklamaya göre şirket, Electrip Global Limited sermayesinde sahip olduğu oy hakkına sahip A Grubu payların yüzde 41,28'ine karşılık gelen 16 bin 128,52 adet hissenin tamamını devredecek. Hisselerin alıcıları Wren House Infrastructure LP ve Kuveyt Yatırım Otoritesi olacak.

19 Ekim'de imzalanan pay devir sözleşmesine göre işlemin 22 Ekim 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor. Satışın tamamlanmasının ardından Zorlu Enerji'nin Electrip'teki ortaklık oranı sıfıra inecek.

SATIŞ GELİRİ BORÇ ÖDEMELERİNDE KULLANILACAK

Zorlu Enerji, yaklaşık 147,6 milyon dolarlık satıştan elde edilecek kaynağın nasıl değerlendirileceğini de açıkladı. Şirketin KAP bildiriminde, satış gelirinin yatırım harcamalarının finansmanında ve bazı finansal yükümlülüklerin geri ödenmesinde kullanılacağı belirtildi.

İşlemin peşin ödeme yöntemiyle gerçekleştirileceği, satış fiyatının ise taraflar arasında pazarlık usulüyle belirlendiği bildirildi.

Satıştan doğacak kâr veya zararın şirketin 31 Aralık 2026 tarihli finansal raporunda açıklanması öngörülüyor.

OTEL VE MADEN SAHALARINDAN SONRA ŞARJ İŞİ DE SATIŞ LİSTESİNDE

Zorlu Holding'in elektrikli araç şarj sektöründen çıkma kararı, grubun son dönemdeki diğer varlık satışlarının ardından geldi. Vestel'in yaşadığı finansal sorunların gündemde olduğu süreçte holding, daha önce Trabzon'daki otelini ve Manisa'nın Gördes ilçesindeki maden sahalarını elden çıkarmıştı.

Son anlaşmayla birlikte Zorlu Enerji, elektrikli araç şarj pazarındaki önemli iştiraklerinden Electrip Global Limited'den de ayrılmaya hazırlanıyor.