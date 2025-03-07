Zorlu Enerji, İsrail'deki iştiraki Dorad Energy Limited’in sermayesindeki %25’lik payını tamamen elden çıkarma kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Yaklaşık üç ay süren görüşmelerin sonucunda, hisselerin satışı için İsrail merkezli Phoenix Grubu ile anlaşma sağlandığı açıklandı. Satış işleminin, Dorad Yönetim Kurulu’nun onayı ve ilgili yasal izinlerin alınması şartıyla tamamlanacağı belirtildi.

KAP AÇIKLAMASI

KAP’a yapılan açıklamada, satış sürecinin tamamlanmasının ardından Zorlu Enerji’nin Dorad’daki tüm hisselerini devredeceği ve şirketin sermayesindeki payının sıfırlandığı ifade edildi.

Ayrıca, mevcut hissedarlar sözleşmesi uyarınca, %25’lik payın %15’lik kısmında diğer ortakların öncelikli alım hakkına sahip olduğu vurgulandı. Bu hakkın kullanılmaması halinde, hisselerin tamamının aynı şartlarla Phoenix Grubu’na geçeceği kaydedildi.

'HİSSE SAHİPLİĞİMİZ SONA ERECEK'

Zorlu Enerji’den konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

“2003 yılından beri azınlık ortağı olduğumuz İsrail’deki Ashdod ve Ramat Negev Doğal Gaz Santrallerindeki hisselerimizin tamamını geçen yıl devretmiştik. Yönetim Kurulumuzun 04.03.2025 tarihli kararıyla, Zorlu Grubu’nun yatırım stratejileri doğrultusunda, Dorad Energy Ltd.’deki %25’lik payımızın tamamının satışı için Phoenix Grubu ile Hisse Alım Sözleşmesi imzaladık. Yaklaşık üç aylık müzakere sürecinin ardından varılan anlaşma, gerekli onay ve izinlerin alınması ile sözleşmede belirlenen fiyat düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanacak. Bu işlemle, Dorad’daki hisse sahipliğimiz sona erecek.”

Açıklamada, ön alım hakkının kullanılmaması durumunda hisselerin tamamının Phoenix Grubu’na devredileceği belirtilirken, Zorlu Enerji’nin bu satışla birlikte İsrail’deki enerji santralleriyle tüm bağlarını koparacağı ifade edildi.