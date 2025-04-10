Zorlu Holding’in eski Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal hakkında, Ramazan ayına ilişkin çalışanlara gönderdiği e-posta mesajı nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Köksal’ın “zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
İddianame Tamamlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Köksal’ın ifadelerinin yalnızca bir eleştiri veya görüş açıklaması sınırlarını aştığına dikkat çekildi. İddianamede şu ifadelere yer verildi:
“Köksal'ın kullandığı ifadelerinin, ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak, mağdur ve diğer çalışanların inanç, düşünce ve kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzlarına ilişkin tercihlerine hukuka aykırı davranışla müdahale etme niteliğinde.”
Yargılama Süreci Başlıyor
Soruşturma kapsamında kısa süreliğine gözaltına alınan Cem Köksal, çıkarıldığı mahkemece hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından, Zorlu Holding Yönetim Kurulu da Köksal’ın CEO’luk görevinden istifa ettiğini kamuoyuyla paylaşmıştı.
İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte, Cem Köksal önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.