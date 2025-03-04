Zorlu Holding'de Üst Yöneticilik (CEO) görevini yürüten Cem Köksal, görevinden ayrıldığını duyurdu.
Holdingden yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Köksal'ın görevinden ayrılmasının ardından Zorlu Holding'in yeni CEO'su olarak Ömer Yüngül atandı.
Açıklamada, Zorlu Grubu'nun tüm çalışmalarının ve programlarının planlandığı şekilde devam edeceği vurgulandı. Ömer Yüngül’ün atanmasının ardından, şirketin hedeflerine ulaşmak için belirlenen stratejilerin sürdürüleceği bildirildi.