Makine, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde üretildi. China Railway Engineering Equipment Group ile China Railway Tunnel Group tarafından ortaklaşa geliştirilen sistem, Nanjing'de inşa edilecek ilk yüksek hızlı demiryolu nehir geçişi projesinin en önemli ekipmanlarından biri olacak.

107 METRE DERİNLİĞE İNECEK

Nanjing'deki nehir geçişinin toplam uzunluğu yaklaşık 20,4 kilometre olacak. Bunun yaklaşık 14 kilometrelik bölümünü tek tüp içerisinde iki demiryolu hattının yer aldığı tünel oluşturacak.

Projenin en zorlu kısmı ise Yangtze Nehri'nin altındaki bölüm olacak. Tünel bazı noktalarda yüzeyden 107 metre derine ulaşacak. Buradaki su basıncının ise 1,07 megapaskala kadar çıkacağı belirtiliyor. Bu değerler, projeyi Yangtze boyunca şimdiye kadar yapılan en derin ve en yüksek basınçlı demiryolu kalkan tüneli haline getiriyor.

Kazı için aynı tipte iki dev makine kullanılacak. Makineler nehrin karşılıklı iki tarafından ilerleyerek yer altında birbirlerine doğru kazı yapacak. Planlamaya göre iki sistem, Yangtze'nin kuzey kıyısındaki taşkın ovasının yaklaşık 30 metre altında yüksek hassasiyetle buluşturulacak.

DEV MAKİNENİN DIŞ KISMI YER ALTINDA KALACAK

145 metrelik makine, zorlu çalışma koşulları nedeniyle alışılmışın dışında çift katmanlı bir gövdeyle tasarlandı. Kazı tamamlandıktan sonra makinenin arka sistemi ile iç kalkanı çıkarılacak, dış gövdesi ise yer altında kalıcı destek yapısının bir parçası olarak bırakılacak. Böylece dar yer altı ortamında dev ekipmanın tamamen sökülmesine gerek kalmayacak.

Yeni geçidin tamamlanmasıyla Nanjing'de Yangtze'nin iki yakası arasındaki demiryolu ulaşımındaki kapasite sorununun azaltılması hedefleniyor. Proje aynı zamanda bölgede yüksek hızlı demiryolu ağının genişletilmesinde önemli bir bağlantı oluşturacak.