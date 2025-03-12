Vestel Elektronik (VESTL) tarafından 2024 yılının son finansalları açıklandı.

Şirket 2024'te 11 milyar TL net zarar açıklarken, 4. çeyrekte 6,5 milyar TL’ye yakın zarar yazdı.

Beklentilerin çok üstünde kötü sonuçlar açıklayan Vestel’in satışları 2024’te yıllık yüzde 12 azalarak 142.736.499.000 TL olarak gerçekleşti.

Brüt kârı ise yıllık yüzde 17 azalarak 30 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

FAVÖK tarafında yıllık yüzde 43 oranında gerileme görüldü ve 8,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Net parasal pozisyon kazançları bir önceki yıla göre yüzde 44 azalarak 8 milyar TL’ye yakın kaydedildi.

2023'TE KAR ETMİŞTİ

2023'te 2 milyar TL net kâr elde eden Vestel, 2024 yılında 11 milyar TL net zarar yazdı.

4. çeyrek bazında ise 6,5 milyar TL net zarar kaydedildi. Şirket 2024'ün tüm çeyreklerinde net zarar açıklarken, 3Ç24’te 3,2 milyar TL net zarar açıklamıştı.

Net borcu ise 2024 yılının 3. çeyreğinde 54 milyar TL civarındayken, 4. çeyrekte 59 milyar TL’ye yaklaştı.

Özkaynakları ise çeyreklik bazda yüzde 4 azalarak 44,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

2023 yılında 2 milyar kar açıklayan şirket 2024 yılını 11 milyarlık rekor zarar rakamıyla tamamladı.

TOGG’UN ZARARI 13.7 MİLYAR

Türkiye’nin elektrikli otomobili TOGG, 2024 yılını 13,75 milyar TL zarar ile kapattı.

TOGG, 2023’te ise yaklaşık 9,6 milyar lira kar elde etmişti.

Şirketin bir yıl gibi kısa sürede zarar etmesi ortaklarının bilançosunda da önemli oranda gedik açtı.

İşte TOGG’un ortakları:

• Anadolu Grubu Holding (yüzde 23)

• Turkcell (yüzde 23)

• Vestel Elektronik (yüzde 23)

• BMC (yüzde 23)

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) (yüzde 8)