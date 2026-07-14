Orkun Işıtmak, sınırlarını zorladığı Ironman macerasını başarıyla tamamladı. Sadece 30 günlük hazırlık sürecinin ardından zorlu parkura çıkan Işıtmak, 13 saat 30 dakika boyunca mücadele ederek finiş çizgisine ulaştı.

ZORLU PARKURDA NEFES KESEN MÜCADELE

Toplamda 3,8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42,2 kilometre koşudan oluşan zorlu parkuru 13 saat 30 dakikada tamamlayan Işıtmak, yaşadığı zorlu anları takipçileriyle paylaştı.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yarışta 1200 kişinin parkuru tamamlayabildiğini belirten Işıtmak, hava şartlarının da mücadeleyi zorlaştırdığını söyledi.

EN ZORLU ETAP BİSİKLET OLDU

"Gölün dalgaları inanılmazdı. Düşenler, bayılanlar çok fazlaydı" diyen Işıtmak, amacının insanlara sınırlarını zorlamaları için motivasyon vermek olduğunu ifade etti.

Yarışın en zor bölümünün bisiklet etabı olduğunu anlatan Işıtmak, 180 kilometrelik parkurda büyük zorluk yaşadığını söyledi.

TUVALETİNİ ALTINA YAPTI

Ironman yarışlarında sporcuların zaman kaybetmemek için tuvalet molası vermediğini anlatan Işıtmak, "İronman yarışında tuvalet için durmazsın, bisiklete altına işersin.'' dediler ben de altıma işedim.'' açıklamasında bulundu.

"Limitlerimi kanıtlamak için yaptım. Herkes bana yapamazsın dedi. Benim tek amacım insanları motive etmek" diyen Orkun Işıtmak, konfor alanının dışına çıkmanın önemine dikkat çekti.