Fenerbahçe’nin yeni transferi Mason Greenwood’un perde arkası ortaya çıktı. İngiliz yıldız, Roma’nın teklifini geri çevirerek “Fenerbahçe’de oynamak istiyorum” dedi. Marsilya’nın 50 milyon Euro’da diretmesine karşı rest çekti, alacağı 8 milyon Euro’dan vazgeçti. Yoğun pazarlıklar sonunda sarı-lacivertliler, 40 milyon Euro’ya mutlu sona ulaştı. Bedelin 15 milyonu peşin, kalan kısmı taksitlerle ödenecek. Ayrıca şampiyonluk halinde 5 milyon Euro bonus devreye girecek.

TAMAMEN TECRÜBE FARKI!

Başkan Aziz Yıldırım süreci bizzat yönetti. Fransız basınında son gün ortaya atılan Atletico Madrid iddialarına kulak asmadı, “Son teklif” diyerek kararlı bir duruş sergiledi. Greenwood’un yıllık ücretinde de büyük indirim sağlandı. Daha önce başkan adayı Hakan Safi’nin 12+3 milyon Euro’ya anlaşmasına karşın Yıldırım yönetimi 8+2 milyon Euro’ya imza attırdı. Tecrübeli başkan, kararlı tavrı ve pazarlık gücüyle Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızını kazandırdı. Sarı-lacivertliler, Greenwood vurgunuyla transferde büyük ses getirdi.