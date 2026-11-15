Almanya'nın başkenti Berlin'de hükümetin zorunlu askerlik planı, sosyal harcamalardaki kesintiler ve artan yaşam maliyetleri gençlerin tepkisine yol açtı. "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifinin çağrısıyla Savigny Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 1500 kişilik grup, taleplerini duyurmak amacıyla Halensee metro istasyonuna doğru yürüyüşe geçti.

Eylem boyunca "Biz gelecek istiyoruz, zenginler savaş", "Filistin'e özgürlük" ve "(Almanya Başbakanı) Friedrich Merz cepheye" sloganları atan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Berlin'in ünlü alışveriş caddelerinden Kurfürstendamm'da yürüyüşe sert müdahalede bulunan polis ekipleri ile protestocular arasında arbede çıktı.

Göstericilerin havai fişek ve sis bombası kullandığı olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yürüyüş güzergahındaki bazı lüks mağazaların zarar görmemesi için geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin, mağaza önlerinde polis köpekleriyle nöbet tuttuğu görüldü.