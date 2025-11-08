Yeni düzenlemeye göre, şehirler arası yollarda yolcu veya yük taşıyan tüm ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunuyor.

Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi araçların dingil üzerindeki lastikleri dahil olmak üzere tüm lastiklerinin kış şartlarına uygun olması gerekiyor.

Ayrıca seyir halindeyken lastik değiştirmek zorunda kalan sürücüler de yeni taktıkları lastiklerin kış lastiği olması şartına tabi olacak.

VALİLİKLER SÜREYİ UZATABİLECEK

Her ildeki hava şartları dikkate alınarak, valilikler uygulama süresini belirleme yetkisine sahip.

Bu kapsamda, belirlenen tarih aralıklarının öncesinde veya sonrasında birer ay uzatma yapılabilecek.

Yani bazı bölgelerde zorlu kış koşulları nedeniyle uygulama 15 Ekim’de başlayabilir veya 15 Mayıs’a kadar sürebilir.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI BELLİ OLDU

Yeni yılda yürürlüğe girecek trafik cezaları kapsamında, kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine 5 bin 856 TL para cezası uygulanacak.

Cezasını 15 gün içinde ödeyen sürücüler ise yüzde 25 indirimle yaklaşık 4 bin 392 TL ödeyerek bu cezadan kurtulabilecek.

Uzmanlar, kış lastiği uygulamasının yalnızca bir zorunluluk değil, aynı zamanda can ve mal güvenliği açısından kritik bir önlem olduğunu hatırlatıyor.

Kış lastikleri, düşük sıcaklıklarda yol tutuşunu artırarak hem kaza riskini düşürüyor hem de araç kontrolünü kolaylaştırıyor.