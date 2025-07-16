Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber'de gündemi değerlendirdi. Bakan Tekin, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan araştırmada lise eğitiminin 3+1 ya da 2+2 modeline yönelik görüşler çıkmasının ardından başlayan tartışmalara ilişkin konuştu.

Tekin moderatörün, 4 yıllık zorunlu lise eğitim süresinin kısalıp kısalmayacağı ile ilgili sorusuna "Kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber değerlendiririz" yanıtını verdi.

12 yıllık zorunlu eğitimin (4+4+4 sistemi) tartışmaya açık olduğunu belirten Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlarımız bu konuyu değerlendiriyor. Akademisyenler, STK'lar, iş dünyası birçok açıklama yaptı. Bu sadece bakanlık olarak bizim verebileceğimiz bir karar değil. Bunun için bir yasal metin gerekiyor. Bireysel olarak baktığımızda, teknoloji çağında zorunlu eğitimin Türkiye'de bir tık fazla olduğunu söyleyebilirim. Biz tartışmaları değerlendiriyor, alternatif önerileri gözden geçiriyoruz."

'LSG'DE ŞAİBE' İDDİALARI

Bakan Tekin, LGS soru kitapçıklarının erken paylaşıldığı iddialarına da yanıt verdi.

Tekin, oturumun 10.45’te tamamlandığını ve iddia edilen PDF paylaşımının saat 11.57’de gerçekleştiğini ve ilgili PDF'i paylaştığı iddia edilen ilgili idareci hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Tekin, "bir ilden 480 öğrenci LGS birincisi oldu" iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"Bir ilden 480 tane birinci çıktı' deniyor. İstanbul'da 163 öğrencimiz var tam puan alan. Bahsedildiği gibi 'Anadolu'da 480 öğrenci bütün soruları doğru yaptı' bilgisi yalan, yanlış bilgi.

Yarışlara girilmesini doğru bulmuyorum. Artık iddialar farklı bir noktaya gidince bu bilgileri paylaşıyoruz.

719 öğrenci içinde 63 tanesi imam hatip okullarından mezun, kalanı diğer orta okullarımızdan mezun."

'719 ÖĞRENCİNİN TÜM SORULARI DOĞRU YANITLAMASI SAĞLIKLI BİR DURUM'

Tekin şunları söyledi:

"Girdiğim her ortamda öğrenciler bana teşekkür ediyorlar 'LGS kolaydı' diye. Öğretmenlerimiz 'Bizim anlattıklarımızdandı' diyor. Birisi çıkıyor ve genelleme yapıyor. Bakanlığımızın uyguladığı politikaların başarılı olduğunun göstergesidir bu. Çocukların seviyelerine uygun soruların sorulduğunu görüyoruz. 719 öğrencimizin tüm soruları doğru yanıtlaması sağlıklı bir durum."

ARAŞTIRMADA HANGİ SONUÇLAR ÇIKMIŞTI?

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen, Türkiye’de 2012 yılından itibaren uygulanan 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine yönelik mevcut durumu değerlendirmek ve geliştirilmesi gereken yönleri ortaya koymak amacıyla öğretmen, okul yöneticisi, lise öğrencisi ve velilerden oluşan 36 binden fazla katılımcıyla yürüttükleri saha araştırmasının sonuçlarını açıklamıştı.

Sonuçlara göre lise eğitiminin süresine ilişkin son 4 yılın 2+2 şeklinde, yani 2 yıl zorunlu 2 yıl isteğe bağlı ya da 3 yıl zorunlu 1 yıl isteğe bağlı olmak üzere seçenekler öne çıkmıştı.