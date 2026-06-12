Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nda gerçekleştirdiği radikal değişiklikleri Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. 12 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yer alan bu düzenleme, özellikle kaza sonrası değer kaybı tazminatı ve parça değişimi süreçlerinde sigortalıların lehine önemli haklar tanımlıyor.

Değer Kaybı Taleplerine "Otomatik" Çözüm

Yeni düzenlemenin en çarpıcı maddesi, değer kaybı tazminatı başvurularındaki bürokratik engelleri ortadan kaldırması oldu. Bugüne kadar hak sahiplerinin ayrıca başvuruda bulunmasını gerektiren süreç, artık otomatik hale getiriliyor.

Kaza sonrası yapılan ekspertiz incelemelerinde; aracın markası, yaşı, hasarın boyutu, geçmiş hasar kayıtları ve yıpranma durumu gibi kriterler titizlikle analiz edilecek. Eksper tarafından hesaplanan değer kaybı tutarı, hak sahibi herhangi bir başvuru yapmasa dahi sigorta şirketi tarafından resmi olarak kaydedilecek. Sigorta şirketleri, belirlenen bu tutarı SMS, mobil uygulama veya e-Devlet gibi dijital kanallar aracılığıyla hak sahibine yazılı olarak bildirmekle yükümlü olacak.

"Orijinal Parça" Kuralı Sektörde İspat Yükünü Değiştiriyor

Hasar onarım süreçlerini de yeniden şekillendiren yeni hükümlere göre, kaza sonucu hasar gören parçaların değişimi konusunda katı kurallar getirildi. Onarımı mümkün olmayan tüm hasarlı parçalarda, orijinal parça kullanımı esas olacak.

Eğer hasarlı parça orijinal değilse, yerine kullanılacak "eşdeğer parça" konusunda ise ispat yükümlülüğü tamamen sigorta şirketlerine devredildi. Bu adım, yan sanayi parça kullanımından kaynaklanan kalite sorunlarının ve haksız uygulamaların önüne geçmeyi hedefliyor.

1 Temmuz’da Yürürlükte

Trafik sigortası poliçelerinde köklü değişiklikler yaratacak olan bu yeni düzenleme, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Uzmanlar, bu düzenlemenin araç sahipleri için büyük bir kolaylık olduğunu ve sigorta süreçlerindeki şeffaflığı artırarak vatandaşın tazminat hakkını çok daha hızlı almasını sağlayacağını belirtiyor.