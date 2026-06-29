Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar" tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe giriyor. Yeni dönemde, kazaya karışan araçların değer kaybı tespitinden sağlık giderlerinin kapsamına kadar pek çok kritik başlıkta değişikliğe gidildi.

"KALICI VERİ SAKLAYICISI" TANIMI MEVZUATA EKLENDİ

Yeni düzenleme ile genel şartlar kapsamına "kalıcı veri saklayıcısı" ifadesi dahil edildi. Bu doğrultuda; kısa mesaj (SMS), elektronik posta, internet, mobil uygulamalar, disk, CD, DVD, hafıza kartı gibi araçların yanı sıra Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veya e-Devlet üzerinden kurulacak sistemler bu tanım kapsamında resmi birer bildirim ve iletişim kanalı olarak değerlendirilecek.

ARAÇ HASAR BAŞVURULARI DOĞRUDAN DEĞER KAYBI TALEBİ SAYILACAK

Maddi Zararlar Teminatı kapsamında yapılacak başvurular, araçta meydana gelen hasar bedelinin yanı sıra değer kaybını da otomatik olarak kapsayacak. Araç hasarı için başvuruda bulunan hak sahibi, ayrıca bir işlem yapmaya gerek kalmaksızın değer kaybı talebinde de bulunmuş kabul edilecek.

Değer kaybı tutarı; SEDDK tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre atanacak sigorta eksperi tarafından tespit edilecek. Bu tespitte aracın:

Markası, modeli ve yaşı,

Kullanılmışlık düzeyi ve hasar gören kısımları,

Geçmiş hasar geçmişi,

Kaza öncesi ile onarım sonrasındaki ikinci el satış değeri arasındaki fark kriterleri dikkate alınacak.

Sigorta eksperi, hazırlayacağı raporda değer kaybı tutarını açıkça belirtecek. Sigortacı ise hesaplanan bu tutarı, nihai eksper raporunun kendisine ulaştığı tarihi takip eden ilk iş günü içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla hak sahibine bildirmekle yükümlü olacak.

SAĞLIK TEMİNATINA PROTEZ ORGAN BEDELLERİ DAHİL EDİLDİ

Sağlık Giderleri Teminatı, trafik kazası sonucu yaralanan üçüncü kişilerin bedenen eski haline dönebilmesi amacıyla yapılan tüm tedavi giderlerini karşılayacak. Bu kapsamda protez organ bedelleri de teminat altına alındı.

Kazanın ardından mağdurun tedavisine başlanmasından, sürekli sakatlık raporu alınana kadar geçen süredeki tedavi ve sürekli bakıcı giderleri sigorta şirketleri veya Güvence Hesabı tarafından ödenecek.

TAZMİNAT HESAPLAMALARINDA YENİ ESASLAR

Trafik kazası kaynaklı geçici iş göremezlik ve sürekli sakatlık durumları Sakatlanma Teminatı kapsamında karşılanacak. İlgili kurumlarca hazırlanan kaza belgelerinde illiyet bağı (neden-sonuç ilişkisi) tespit edilmişse, bu tespitin aksini ispat etme yükümlülüğü sigorta şirketine ait olacak. Sigorta şirketinin rapora itiraz etmesi halinde, mağdurun itiraz süresince yaptığı belgelenmiş harcamalar da bu teminat altından karşılanacak.

Sakatlanma Tazminatı: Söz konusu tazminat miktarlarının hesaplanmasında sakat kalan kişi esas alınacak.

Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Tazminatı: Üçüncü kişinin vefatı durumunda, ölenin desteğinden yoksun kalanların zararlarını karşılamak üzere 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun haksız fiil hükümlerine göre belirlenecek. Bu tahminin miktarının tespitinde ise ölen kişi esas alınacak.

Yeni düzenleme 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla resmen uygulanmaya başlanacak.