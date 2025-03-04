Meta sözcüsü, şirketin iç bilgileri paylaşmanın politikalara aykırı olduğunu belirterek, “Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz bir soruşturma sonucunda, gizli bilgileri şirket dışına aktardığı belirlenen yaklaşık 20 çalışanın işine son verdik. Bu konuda daha fazla adım atmayı sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Meta, son dönemde bazı politikalarını değiştirerek, özellikle çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) girişimlerini kaldırması ve 'fact-checking' (gerçek kontrolü) programlarını iptal ederek Twitter’da kullanılan “topluluk notları” sistemine geçmesi nedeniyle eleştiriliyordu. Şirket içinde bu değişiklikler rahatsızlık yaratırken, bazı çalışanların basına bilgi sızdırdığı ortaya çıktı.

Zuckerberg, çalışanlara verdiği mesajlarda sürekli yaşanan sızıntılardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. “Açık olmaya çalışıyoruz ama ne söylesem basına sızıyor. Bu gerçekten can sıkıcı” diyen Zuckerberg’in bu sözleri de kısa sürede medyaya yansıdı. Bunun ardından Meta, şirket içinde bir uyarı mesajı yayımlayarak bilgi sızdırmanın kovulma nedeni olacağını duyurdu.

Meta’nın güvenlikten sorumlu yöneticisi Guy Rosen, çalışanlara gönderdiği mesajda, “Bilgi çalındığında veya sızdırıldığında, yalnızca güvenlik açısından değil, motivasyon açısından da büyük zarar görüyoruz. Zamanımızı asıl işlerimize odaklanmak yerine bu konularla harcamak zorunda kalıyoruz” dedi.

Meta’nın baş teknoloji sorumlusu Andrew Bosworth da şirketin “bilgi sızdıranları tespit etme konusunda ilerleme kaydettiğini” belirtti. Ancak ironik bir şekilde, bu açıklama da kısa süre içinde basına sızdı.