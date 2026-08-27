Şener Şen’in unutulmaz filmi “Züğürt Ağa”da köyünü satmak zorunda kalan ağanın hikâyesi, bu kez Şanlıurfa’da gerçek bir emlak ilanıyla gündeme geldi.

Dönümü 200 bin TL

Külünçe Köyü olarak bilinen bölgede yaklaşık 7 bin 500 dönümlük arazi için 1 milyar 500 milyon TL fiyat biçildiği öne sürüldü. İlanın “köy satılık” şeklinde duyurulması sosyal medyada da dikkat çekti.

Filmi izleyenlerin aklına ise Züğürt Ağa’nın köy satış sahneleri geldi. Külünçe bölgesindeki taşınmazların tamamı için istenen bedel 1.5 milyar TL.

Yaklaşık 30 milyon dolara karşılık geldiği belirtilen rakam, 7 bin 500 dönümlük araziye bölündüğünde dönüm başına yaklaşık 200 bin TL ediyor.

PARAYI VEREN ALIR

Kısacası, “Köy satılık” ilanı bu kez beyazperdede değil, emlak piyasasında karşımıza çıktı. Cebinde 1.5 milyar TL olan için ise Züğürt Ağa’nın aksine hikâyenin sonu pek de züğürt bitmeyebilir.