Şener Şen’in başrolünde oynadığı ve Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan “Züğürt Ağa” filmindeki köy satışını anımsatan bir emlak ilanı Şanlıurfa’da gündeme geldi. Külünçe Köyü olarak bilinen bölgede yaklaşık 7 bin 500 dönümlük arazi için 1 milyar 500 milyon TL fiyat biçildiği öne sürüldü.

Yaklaşık 30 milyon dolara denk geldiği belirtilen satış bedeli, arazinin büyüklüğüyle birlikte dikkat çekti. İlanın “köy satılık” şeklinde duyurulması ise sosyal medyada ilgiyi de beraberinde getirdi.

FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Yerel basında yer alan bilgilere göre, Külünçe bölgesindeki taşınmazlar için talep edilen toplam bedel 1,5 milyar TL olarak belirtildi. 7 bin 500 dönümlük alan üzerinden hesaplandığında fiyatın dönüm başına yaklaşık 200 bin TL olduğu görülüyor.