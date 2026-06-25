"Madam Z" olarak tanınan İzmirli moda tasarımcısı Zühal Yorgancıoğlu, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

100 yaşında yaşamını yitiren Zühal Yorgancıoğlu için İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazı öncesinde Yorgancıoğlu'nun kızı Müberra Yorgancıoğlu ve bazı kadın yakınları ön sırada saf tutmak istedi.

Ancak cami imamı ise usul gereği buna müsaade edemeyeceğini belirterek Müberra Yorgancıoğlu'na neden izin veremeyeceğini anlattı.

'HOCA ARTIK KILDIR NAMAZI'

Bu sırada konuşmaya dahil olan Yorgancıoğlu’nun oğlu Faruk Yorgancıoğlu, kadınların cenaze namazında saf tutmasında sakınca olmadığını savundu. Cemaatten bazı kişilerin de görüşe destek verdiği görüldü.

Faruk Yorgancıoğlu’nun itirazını sürdürmesi üzerine imam Salih Bayram kararını değiştirmedi.

Tartışmanın uzaması sırasında cemaatten bazı kişiler cenaze namazının kıldırılmasını isterek tepki gösterdi.

KADINLAR SAFTAN ÇIKTI

Kısa süreli gerginliğin ardından kadınlar saftan çıktı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Zühal Yorgancıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.