İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde sanatçı Zülfü Livaneli'nin 'Yiğidim Aslanım' şarkısı sık sık kullanılırken, ünlü sanatçıdan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Eylemlerde dinletilen 'Yiğidim Aslanım' şarkısı için Zülfü Livaneli, "Kullanmayın" çağrısında bulundu.

Saraçhane'deki İBB binası önünde günler süren eylemlerde dönemin CHP yöneticileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılırken, eylemlerin en çok eleştirilen konularından biri de "Yiğidim Aslanım" şarkısının sürekli kullanılması olmuştu.

Şarkı için "Kitledeki enerjiyi söndürüyor" eleştirileri yapılırken, bu eleştirilere şarkının sahibi Zülfü Livaneli de katıldı. Bir sosyal medya kullanıcısının Zülfü Livaneli kibarca artık çalmayın' dese şeklindeki yorumuna yanıt veren sanatçı, 'Ben de aynı gerekçeyle çalmamalarını rica ettim kendilerinden.' ifadelerini kullandı.