İstanbul'daki Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde ‘Gökyüzü herkesindir 60 Yıllık Livaneli’ konserine konuk olan Zülfü Livaneli Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile bir anısını anlattı.

"BELKİ DE GELECEĞİN HÜKÜMETİ İÇERİDEDİR"

Tutuklandıktan sonra cezaevinde İmamoğlu'nu ziyaret eden Lüvaneli yaşadığı bir diyaloğu da burada anlattı.

Zülfü Livaneli, Harbiye konseri sahnesinde konuştu. Livaneli, “Silivri’ye ziyarette bulundum. Can Atalay’ın, Ekrem İmamoğlu’nun selamını getirdim. Oradan birisi bana dedi ki ‘Abi içeri bir devlet atmışız…’ Belki de gelecek dönemin hükümeti içerdedir” ifadelerini kullandı.