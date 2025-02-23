Cumartesi günü gerçekleşen saldırının sebebi hala araştırılıyor, polis bir açıklamada bulundu. Avustralyalı olay yerinde tutuklandı ve kurban hastaneye kaldırıldı.

Polis, kurbanın ve failin kimliği hakkında daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti. Bir polis sözcüsü, savcıların pazartesi günü daha fazla bilgi sağlayabileceğini söyledi.

Avrupa'da son günlerde yaşanan bıçaklama olayları alarma neden oldu. Cumartesi günü Fransa'nın Mulhouse kentinde bir Cezayirli adam bıçaklı saldırı nedeniyle tutuklanırken, Suriyeli bir mülteci de Berlin'deki Holokost anıtında gerçekleşen bıçaklama olayı nedeniyle gözaltına alındı .

Perşembe günü, Çekya'nın Hradec Kralove kentindeki bir alışveriş merkezinde genç bir saldırgan iki kadını bıçaklayarak öldürdü.

Geçtiğimiz cumartesi günü, Suriyeli bir sığınmacı, Avusturya'nın güneyinde bıçaklı saldırı düzenlediği şüphesiyle tutuklandı