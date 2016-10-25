Helsinki Üniversitesi araştırması: Dindar insanlar, dünyayı anlamada daha zayıf kalıyor

Helsinki Üniversitesi'nde yapılan yeni çalışma dindar insanların, dünyayı kavramak konusunda daha zayıf kaldıklarını öne sürdü.

Helsinki Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, güçlü dini inanca sahip insanların, volkanlar ve rüzgar gibi fiziksel fenomenleri anlamakta kötü bir skora sahip olma olasılığının daha fazla olduğu ve cansız nesnelerin düşünebilir ve hissedebilir olduğuna inanmaya da meyilli olduklarını belirtiyorlar. Konuya dair basit bir örnek vermek gerekirse, dindar insanlar “taşlar soğukluğu hisseder” türü durum önermelerine katılmaya eğimliler denilebilir.

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Çalışmayı yürüten araştırmacılardan Marjaana Lindeman ve Annika Svedholm-Hakkinen, The Independent’a verdiği demeçte şöyle söylüyor: “Paranormal fenomenler veya din inancına sahip olan katılımcıların çoğu, sezgisel fizik becerileri, mekanik ve zihinsel rotasyon yetenekleri, matematik ve fizikteki okul notları ve fiziksel ve biyolojik fenomenler hakkında bilgide alt seviyede çıktılar.” Araştırmacılar, zihinsel ve fiziksel nitelikteki bu karmaşıklığın antik insanlar ve küçük çocuklarda da ağırlıklı olarak tanımlandığını belirtiyorlar.

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Bilim insanları, ayrıca dindarlar ile otistik insanları karşılaştırdıklarında, otistik insanların yelpazenin en ucunda bulunmalarına karşın, fiziksel ve zihinsel olarak iki grubun da mental ve fiziksel dünyayı ayırt etmekle mücadele ettiklerini belirtiyorlar.

Araştırma ,”Her şeyi bilen, güçlü, şefkatlı bir Tanrı vardır.” önermesini ve eğer inanıyorlarsa , hayaletler ve psişik görüntüler gibi para-normal fenomen durumları ne derece kabul edilebilir bulduklarının sorulduğu 258 Finli katılımcıyla yapıldı. Ayrıca katılımcılara, sezgisel fizik becerileri ve temel biyoloji anlayışlarını dahil eden bir dizi test uygulandı.

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Sonuçlar, dindar insanların analitik düşünce yerine içgüdülerine göre hareket etme ve kadın olma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Rochester Üniversitesi’ndeki araştırmacıların 2013 yılında araştırmada ise dindar insanların düşük IQ’ye sahip olmaya meyilli oldukları öne sürülmüştü. Araştırma ayrıca, yüksek IQ”ye sahip olanların otokontrolde daha başarılı olduğunu ve kendileri için daha fazlasını yapmaya dair yetkin olduklarını öne sürerken, dinin bunu sağlamak için bir ihtiyaç olmadığını iddia etmişti.

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Diğer yandan, -örneği Austin Enstitüsü’nün 2014’de 15.738 Amerikalı üzerinde yapılan araştırmada bulunabileceği gibi- bazı araştırmalardaki bulgulara göre, dindar insanların, ateistlere göre daha mutlu oldukları ortaya çıkmıştı.

Çeviri: Reha BAŞOĞUL

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