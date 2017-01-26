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Dinçer Güner'le Günlük Burç Yorumları
KOÇ

Oğlak burcunun sevgiden kısıtlanmış hali bugün de devam ederken kısmetli birisiyle sorumluluk gerektiren bir ortaklık başlamak isteyebilirsiniz. Üstelik Ay'ın Oğlak burcundaki etkisizliğini de göz önünde bulundurursak ortaklık veya partnerlik ilişkisinde şu ara yol alabilmek pek olumlu gözükmemektedir. Rasyonel fikirlerinizin sevgi dolu bilinçaltı fenomenlerinizle uyum gösteremediği bir altı günlük sürece girmiş bulunuyorsunuz. Katı fikirlerinizi uygulamakla ilgili kavram kargaşası yaşayabilirsiniz.
BOĞA

Yüksek öğrenimle ilgili çalışmalar veya uluslararası bağlantılar için fırsatlar sizden yana olacaktır. Zihinsel ve hukuki konularda eğitim veya bilgi almak ve fikirlerinizi geliştirmek adına kendinize yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Bugün bir yönetici olarak çalışanlarınızı şımartma konusunda daha esnek olabilirsiniz. Duygusal ve zihinsel çıkışlara karşı hazırlıklı olmak ve bunları yumuşak ve esnek biçimde karşılamak önemlidir. Maddi krizlerinizi aşma kararlılığında arkadaşlarınızın sevgi ...
İKİZLER

Bilhassa başkalarının maddi birikimleriyle ilgili önemli başlangıçlara girişebilir, başkalarının parasını yönetebilirsiniz. Sağduyulu ve hesaplama üzerine ciddi ilerlemeler sağlayabileceğiniz fırsatlara sahipsiniz. Harcamalarınızda hesaplı davranabilirsiniz. Borç, kredi ve vergilerin bütçenizi aşması durumunda ruhsal baskı hissetmeniz olasıdır. Partnerinizin veya eşinizin parasal sıkıntıları için yeni bir olanak ortaya çıkabilir. İş ahlakıyla bağdaşmayan ve kariyerinizi riske edebilecek bazı oluşumlara yönelme riskini altı gün boyunca taşıyor olacaksınız.
YENGEÇ

Duygusal olarak çok yoğun olmasanız da doğru eğilimler ve içgüdülerle ikili ilişkilerde ilerleme sağlayabilme fırsatı yakalayabilirsiniz. İlişkinizde ciddiyet gerektiren bir konu gündeme gelebilir. Fazla akılcı ve resmi olmak nedeniyle aranızda duygusal soğukluk meydana gelebilir. Aynı şekilde ortaklığınızla ilgili mali ve yönetimsel konularda fikir ayrılıkları ve tarafların birbirine baskı uygulama durumu meydana gelebilir. Hizmet alanınızda uyguladığınız otorite gücü sizin yumuşak ruhunuzun ...
ASLAN

Dış etkenlerle ilgili cilt sorunları veya ufak tefek ortopedik kazalara karşı dikkatli ve tetikte olmalısınız. Herhangi bir konuda sağlık probleminiz mevcutsa bugün buna şifa bulmanız olasıdır. İş ve hizmet alanınızda öne süreceğiniz bir fikir takdir toplayabilir. Kemik, dişler ve cilt ile ilgili oluşabilecek sorunlardan dolayı kendinizi duygusal baskı altında hissetmeniz doğaldır. Bu konularda operasyon ve tedavi süreci de başlayabilir. Ortaklaşa ...
BAŞAK

Hayatınızın keyifli alanları bilhassa çalışma dürtüsüyle beslendiği için öncelikli olarak iş ve yapı kurma üzerine odaklı bir keyif kaynağı bulmanız olasıdır. Tatlı gıdalara düşkünlüğünüz bugünde artabilir. Ancak sindirim sisteminize dikkat etmeniz gerekmektedir. Kuşak çatışması üzerine ve deneyimsizlikler nedeniyle çocuklarınıza sözünüzü geçirmek ve tavsiyelerinizi aktarmak söz konusu olabilir. Ebeveyninizin sorumluluğu ve özel ilişkiniz arasında tercih yapmak zorunda kalabileceğiniz zor bir altı ...
TERAZİ

Aileniz veya ebeveyniniz tarafından size buyurulan bazı fikirler olabilir ve bu durumda duygusal baskı hissetmeniz mümkün olabilir. Daha esnek ve çatışmaya sebebiyet vermeyecek çözümlere yönelmelisiniz. Aile ortamında daha çok ilgi çekmek, daha çok gözde olmak isteyebilirsiniz. Diğer taraftan evinizle ilgili yeni bir tadilat veya eşya alma hedefine yönelebilir, bilgi ve destek alabilirsiniz. Sosyal sorumluluklarınızın hizmet alanınızdaki asayişi riske atacağı bir ...
AKREP

Bugün bir çalışan olarak yöneticilerinizi memnun etmekte zorlanabilirsiniz. Empati duymaktan uzak, salt akılcı ve hesapçı bir tutumla kişileri kendi şekillendirdiğiniz üzere baskı altına almaya eğilimli olabilirsiniz. Medya, reklam ve tanıtım konularda yeni bir çalışma yapmak ve fikirlerinizi geliştirmek adına kendinize yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Maddi sorumluluklarınızın bilincinde olmayıp keyif alanlarınıza yöneldiğiniz ve sınırsız harcamalara girişip maddi risklerle karşılaşabildiğiniz altı günlük bir ...
YAY

Maneviyatla ilgili oldukça net bir tutum içerisinde bulunabilir, yardımlaşma ve ihtiyacı olanların yardımına efektif bir biçimde yönelebilirsiniz. Duygulardan arınmış bir ciddiyetle ilerleme sağlayabileceksiniz. Finansal konularda yeni fikirler ve yöntemler geliştirebilirsiniz. Zihinsel ve fikirsel olarak olgun ve sorumlu davranıp arkadaşlarınıza tavsiye vermeniz olasıdır. Kendinizi korkularla kısıtladığınız ve güvensiz ilerlediğiniz ruh yapısının ailenizdeki sevgi prensibi ve huzuru bozma riskine neden olduğu altı günlük ...
OĞLAK

Bilhassa duygusal belirsizlikten kaçınmanız gereken bir gündesiniz. Mesleki olarak önünüze çıkan bir fırsatla ilgili ön göremediğiniz bazı detaylarda sezgilerinize ve tecrübelerinize güvenmeli, belki de sizden daha tecrübeli bir yakınınızdan destek almalısınız. Mesleki bir dayanışma planlayabilirsiniz. Hangi ortam olursa olsun grup bilincine sahip durumdasınız. Bugün hedeflerinizde mantıklı ve tutumlu davranabilirsiniz. İçsel korkularınızın iletişimsel yönünüzdeki uzlaşıyı bozma riski taşıdığı altı günlük bir süreçte ...
KOVA

Somut ve duygulardan arınmış bir halde, bilinçaltınızın ve içsel gereksinimlerinizin farkındalığına varabilme fırsatına sahipsiniz. Aynı zamanda fikirsel ve zihinsel olarak sahip olduğunuz fırsat ve bakış açılarını tecrübelerinize katmak için çok değerli etkilere sahip bulunuyorsunuz. İnsanları peşinizden sürüklemek ve önemli öğretiler sunmak için tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızın ve toplumsal sorumluluklarınızın maddi ve manevi alanınıza olumsuz etki edeceği bir altı günlük süreçte bulunuyorsunuz.
BALIK

Ay/Plüton kavuşum etkisinin devam etmesi nedeniyle birlikte çalıştığınız arkadaşlarınız ve kişilere karşı duygusal baskı kurmamaya, esnek olmaya özen göstermelisiniz. Arkadaş ortamında daha çok takdir ve ilgi görmek isteyebilirsiniz. Üyesi olduğunuz dernek ve kulüplerde akılcı projeler yönetebilirsiniz. Her türlü sosyal kurum ve etkinlikte boy gösterme ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirme üzerine kurgulu bir günde bulunuyorsunuz. Mesleki otorite ve sorumluluğunuzun sevgi dolu yanınızı ...
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