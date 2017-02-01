ASLAN

Planladığınız seyahatlerin, almak isteyip de ertelediğiniz majör eğitimlerin, hukuksal başlangıçlarınızın yükselen bir enerjiyle hayatınıza dahil olmasını kutlayabilirsiniz. Uluslararası işlerde başlangıçlar, hukuki kazanımlar ve aklınızı kullanabileceğiniz tüm konu ve girişimlerde başarı kazanmanızın kaçınılmaz olduğunu görebileceksiniz. Kendinizi kişisel olarak yalnızlaşmış ve çevreden izole olmuş hissedebilirsiniz. Hizmet alanınızda öngöremediğiniz bir hesap hatası ile karşılaşmanız ve bu nedenle hukuki bir yaptırıma neden olmanız mümkündür.