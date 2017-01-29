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Dinçer Güner'le Günlük Burç Yorumları
KOÇ

Günün genelinde ağır ruhsal enerjilere sahip olacaksınız. Bilinçaltı çalışmalarına katılmak için uygun bir günde bulunuyorsunuz. Sezgileriniz harekete geçebilecektir. Hızlı başlayıp hızlı gelişen ilişkilere çekilebilirsiniz. Özellikle insani tüm ilişkilerinizde kabullenici ve sağduyulu bir yapıya dönüşmeniz mümkündür. Psikolojik destek imkanı bulabileceğiniz bir konumdasınız. Beklentiniz dışında gelişen olaylara karşı daha sağduyulu ve kabullenici bir tutum sergileyebilirsiniz. Bedensel enerjinizin yüksek olacağı bir gün deneyimleyeceksiniz.
BOĞA

Arkadaş ortamlarınızda veya dahil olduğunuz sosyal organizasyonlarda sezgilerinizin sizi farklı bir noktaya taşıyacağı ağır bir gün yaşamaktasınız. Ay'ın Neptün kontağı etkisi bir süre idealist ve hayalperest hissetmenize neden olacaktır. Ortak kazanımlarınızı arttırmak için destek görebileceğiniz bir gündesiniz. Arkadaşlarınız ve özellikle dost bildiğiniz kişilerle vakit geçirmek, onların dertlerini ve sevinçlerini paylaşmak konusunda olumlu etkilere sahip bulunuyorsunuz. Bilinçaltı düzeyde motivasyonunuzun artacağı bir ...
İKİZLER

Bugün öğle saatlerinden itibaren meslek alanınızla ilgili konularda sezgilerinizin gücü ile başarı sağlamanızın kolaylaşacağı etkiler mevcuttur. Birlikte hedefler konulabilecek arkadaşlık ilişkilerine başlamak için uygun bir sürece giriyorsunuz. Bilhassa anneniz ile ilişkilerinizi toparlayabileceğiniz bir ziyareti düzenleyebilirsiniz. Mesleki gelişiminizle ilgili sezgileriniz yoğun olabileceği gibi projeleriniz ilham verici bir hayal gücüne sahip olacaktır. Toplumsal etkinliklerde motivasyonunuzun ve hareket enerjinizin arttığı bir süreçtesiniz.
YENGEÇ

Bugün sezgileriniz kuvvetli olabilecektir. Huzur ihtiyacınız artabilir. Felsefi konularda ilerleyebileceğiniz, destek ve eğitim alabileceğiniz çok özel etkilere sahipsiniz. Yurt dışı bağlantılı işler ve bilhassa deniz yolculuklarıyla ilgili bilgi toplama, seyahat planı tasarlama gibi keyifli ve ruhunuzu gevşetecek faaliyetlere yönelebilirsiniz. Müzik ve sanat tarihi ile ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Mesleki motivasyonunuzun arttığı ve bedensel enerjinizin de bu motivasyona bağlı olarak yoğunlaşabileceği bir ...
ASLAN

Sakarlık, dalgınlık ve unutkanlığa karşı dikkatli olmalı ve hayatınızın kriz getiren noktalarına karşı tetikte olmalısınız. Zihinsel hareketliliğiniz ve sosyal ilişkilerinizde aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Ruhsal ve duygusal krizlerinizin aşılmasında deneyimli bir danışmanla çalışmayı düşünebilirsiniz. Maddi ve manevi tüm yükümlülüklerinize eğilebilir, ödemelerinizin karşılanması için kaynak yaratma konusunda kafa yorabilirsiniz. Hukuki, fikirsel ve zihinsel motivasyonunuzun arttığı bir süreçte bulunuyorsunuz.
BAŞAK

Derin duygularla bağlanabileceğiniz bir ilişkinin tohumları atılabilir. Duyguları yöneten Ay, öğleden itibaren ilişkiler evinizde ilerliyor ve bu konuda şanslı gözüküyorsunuz. Romantizm, merhamet, insancıl davranışlar ve şefkat duyguları ile ilişkinize sarılabilir ve hayalinizdeki geleceği partnerinizle paylaşabilirsiniz. Duygularınızı aktarmak konusunda sınırsız olabileceğiniz bir gündesiniz. Ortak kazanımlar ve ortaklaşa girişilen maddi mevzularda motivasyonunuzun ve mücadele gücünüzün arttığı bir dönemde bulunuyorsunuz.
TERAZİ

İş ortamınızda sizin için çalışan insanlara karşı sezgileriniz artabilir. Şefkatli ve merhametli davranarak hizmet alanınızdaki dengeyi koruyabilirsiniz. Gündelik işlerinizi tamamlamak ve sorumluluklarınızın üstesinden gelmek biraz zorlaşabilecektir. Hayallere dalmak ve gerçekliğin dışına kaçmak işinize gelebilir. Böylelikle işleri aksatabilirsiniz. İlişki ve ortaklık kurmak, bu ve benzeri konuların üzerine gidebilmek için bedensel motivasyona sahip bulunuyorsunuz. Tartışma ve muhalefet olma gibi yan etkilerine dikkat ...
AKREP

Hayatınızın dağınık alanlarını toplamak ve pratik bir yaklaşımla detaylara önem vererek toparlanma gerekliliği hissedebilirsiniz. Duygusal olarak yoğun ve derin bir gün deneyimleyeceksiniz. Çocuklarınızla olan iletişiminizde sevgi, merhamet ve şefkat dozunu yükselteceksiniz. Müzik, dans, sanatsal hobiler bugün biraz daha hayatınıza dahil olabilir. Hizmet alanınız ve çalışma yöntemlerinizle ilgili motivasyonunuzun artacağı, mücadele gücünüzün yükseleceği bir süreçte bulunuyorsunuz.
YAY

Aile ile ilgili merhametli ve yardımsever, evinizle ilgili ise yaratıcı dekorasyonlara yönelebileceğiniz bir gündesiniz. Yardım edip yardım görebilirsiniz. Merhamet hissiniz yükselecektir. Köklerinize ve aile bireylerinize karşı daha affedici ve empati duygusu besleyebilen bir tutum sergileyebilirsiniz. Bilhassa kendinizde yoksunluğunu hissettiğiniz duygular nedeniyle duygusal istismara müsait bir ruh yapısı içinde olabilirsiniz. Bedensel motivasyonunuzun artabileceği ve sporla kendinizi iyi hissedebileceğiniz bir süreçtesiniz.
OĞLAK

Yaratıcılık gerektiren sosyal medya, pazarlama, eğitim ve reklamcılık konularında başarı grafiğiniz yükselecektir. Deniz veya göl kıyılarına küçük geziler yapıp ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Kardeşleriniz ve komşularınız ile aranızdaki ilişkileri daha sevgi dolu bir düzeye çıkartabilirsiniz. Yaratıcı ve ilham verici işlerde ilerleme sağlamanız mümkündür. Bağımsız bir bakış açısıyla mülk yatırımına girme arzunuzu karşılayabilecek olumlu etkilere sahip bulunuyorsunuz. Fevri davranmamalı ve ani karar almaktan ...
KOVA

Objektif olmaktansa daha sübjektif bir bakış açısıyla maddi ve manevi kaynaklarınızı derleyip toparlama durumuna yönelebilirsiniz. Maddi yardım konuları daha ön planda görülebilir. Toplumsal yardım konularında ilerleme kaydedebilirsiniz. Hem maddi hem de manevi olarak ihtiyacı olanların yanında olduğunuzu gösterebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı başkaları için feda etme eğiliminde olabilirsiniz. Hedeflerinize odaklanıp kararlı ve motive bir bakış açısıyla iletişim ve iş ağlarınızı yardımıyla sonuca ...
BALIK

Rüyalarınız daha anlamlı ve sembolik olabilir. Ruhani bir yapıya geçebilir ve mistik konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Sakarlık ve dalgınlık durumunuzda artış gözlenebilir. Sanatçıysanız eserleriniz ortaya çıkabilecek kıvama erişebilir. Yardımlaşma, merhamet, şefkat ve dayanışma ruhuna sahip işler ortaya koyabilirsiniz. Cinsel potansiyeliniz yükselebilir. Alkole karşı hassasiyetiniz artabilir. Sezgilerinizin gücüyle maddi kaynaklarınızı arttırmanın yollarını arayabilir ve bu konuda ciddi ilerlemeler kaydedebilirsiniz.
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