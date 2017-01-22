Sabah saatleri enerjiler ağır ilerleyecektir. Öğleden itibaren felsefi konulara karşı merak olabilir. Uzak bir yerlere gidebilme hayalleri kurulabilir. Bu zamanlarda bilinmeyenleri keşfetmeye odaklı olabilirsiniz. Yabancı kültürlerle ilgili mesleki ve kültürel bağlantılar, hukuki kazanımlar için destekleyici çabalar günün temasını oluşturacaktır. Zihinsel farkındalıkların ve majör eğitimlerin hareket kazanacağı bir gün. İlham dolu bir hafta geçirmeniz için çok özel etkilere sahip bulunuyorsunuz. Duygusal ...
Öğlene kadar ağır enerjiler, daha sonra hayatın bilinmeyen kısımlarına karşı felsefi yaklaşımlar geliştirmek isteyebilirsiniz. Devletle ilgili evraklarda ve kredi olanakları için olumlu bir gündesiniz. Cinsellik, ölüm ve insana ait tüm özelliklerin zihninizde sorgulandığı ve hayatınıza dair kriz ortamı oluşturan konuların çözümleri üzerinde kafa yorabileceksiniz. Cinsellik biraz daha hayatınızda önem kazanabilir. Arkadaş çevrenizden duygusal gerginliğe sebebiyet verecek bazı yaklaşımlar almanız mümkün ...
Eşiniz veya ortağınızla farklı ve keşfedilmemiş duygular keşfetmek, gidilmemiş ortamları ve çevreleri ziyaret etmek isteyebilirsiniz. Denenmemiş bir konuda yol alabilme isteği taşıyorsunuz. Ortaklığınız mevcutsa, hedeflediğiniz faaliyetin detayları ve felsefesi hakkında fikir alışverişi yapabilecek önemli fırsatlara sahipsiniz. Ancak aynı zamanda ortamdaki elektriğin gergin olabileceğinden dolayı tartışmadan kaçınmalısınız. Olası tartışma kaynağı kariyer ve iş bağlantıları üzerindeki fikir ayrılıkları olacaktır.
İş ortamınızda ve özellikle hizmet sektöründeyseniz yepyeni bir fikri deneyimlemek için proje geliştirmeye yatkın olabilirsiniz. İş ortamınızdaki kişilere karşı daha kollayıcı ve kabullenici bir tavır içinde bulunabilirsiniz. Zinde kalabilmeniz için vücut egzersizlerine yönelebilir, beden sağlığınızı spor sayesinde dinamik bir konumda tutabilirsiniz. Ancak ani ve fevri hareketlerden oluşabilecek küçük çaplı kazalara dikkat ederken, hukuki temellere dikkat etmediğiniz takdirde başınızı derde sokma ...
Hobileriniz ve hayatınızın zevk aldığınız konularında başka insanların denemediği detayları keşfetmek isteyebilirsiniz. İçinizde sakladığınız aykırı ruhu ortaya çıkarabilirsiniz. Macera içeren spor dallarına yönelebilir, gezme ve dünyayı keşfetme amaçlı kültür videoları izleyebilirsiniz. Çocuklarınızın spor aktivitelerine destek olabilirsiniz. Bilhassa harcamalarınıza dikkat etmeniz ve ortaklaşa kazanımlarınızda partnerinizin maddiyata yaklaşımı nedeniyle tartışmalara karşı risk taşıdığınızı aklınızdan çıkarmamalısınız.
Sabah saatleri durgun olabilirsiniz. Ancak öğlenden itibaren aileniz veya akrabalarınızla olan iletişimlerinizdeki diyaloglar neşeli ve canlı geçecektir. Samimi bir ortam yakalanabilir ve hoş etkileşimler ortaya çıkabilir. Size kan bağı ile yakın olan insanların doğasını anlama, onların iç dünyasındaki ayrıntıları keşfetme gibi incelikler dikkatinizi çekebilir. Kendi köklerinize ait olan özellikleri keşfetme yoluna gidebilirsiniz. Partneriniz veya ortağınızla size ait özel konular ve ...
Pazarlama faaliyetleriniz ve işinizi geliştirdiğiniz ortamlarla ilgili yeni fikirler ve anlayışlar geliştirebilirsiniz. Eğitim hayatınızda cesur çıkışlar yapabilir, inançlarınızı ortaya daha rahat dökebilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz yerlere kısa yolculuklar yapmayı hedefleyebilir veya daha önce hiç görmediğiniz bir yeri keşfetmeye yönelebilirsiniz. Mesleki yatırım için bugün çok özel fırsatlara sahip bulunuyorsunuz. İş ağınız ve birlikte iş yaptığınız insanlarla ilişkilerde havanın elektrikli olması öfke ...
Bugün sabahleyin enerjiler ağır olacaktır. Öğleden itibaren dilediğiniz konular üzerinde yatırım yapabilir, çılgınca da olsa hayalinizde canlandırdığınız konular için para harcamaya girişebilirsiniz. Maddi ve manevi kaynaklarınızı insanlığa fayda ve yardımlaşma için nasıl kullanabileceğinizi tasarlayabilirsiniz. Yatırımlarınızın zihinsel tatmine götüren yolda harcanıyor olması manevi tatmin sağlamanıza neden olabilir. Çocuklarınız ve eşinizle maddiyat nedeniyle gerilmeniz mümkündür. Kırıcı ve öfke dolu sözlerden kaçınılmalıdır.
İnancınızı, yaşam görüşünüzü ve kendi benliğinizi rahatlıkla ortaya koyabilen görüşmeler yapabilir, kendinizi özgürce ifade edebilirsiniz. Keşfetme isteğiniz doruklardadır. Dolayısıyla bugün sizi yerinizde tutmak güçleşecektir. Odak noktanız zihinsel gelişiminiz ve hedefleriniz olacaktır. Muhtemelen en kısa sürede çıkacağınız yolculuk hakkında plan yapıyor olacaksınız. Ancak aileniz ve ebeveyninizle sizin hayat görüşünüzle ilgili tartışmanız mümkündür. Kuşak çatışması ve empati yoksunluğu nedeniyle karşılıklı öfke hissedilmesi ...
Kendi zihninizde ve bilinçaltınızdaki farklı inanç yapıları ile yüzleşme yoluna gidebilirsiniz. Kendinizi affetme yeteneğini geliştirebilirsiniz. Kendinize samimi olma günündesiniz. Bilinçaltı ve sezgisel konularda daha cesaretli olabileceğinizi keşfedebilirsiniz. Bugün zihninizde saklı tuttuğunuz korkular ve düşüncelerle yüzleşebilir ve rahatlama sağlayabilirsiniz. İletişimsel olarak gergin ve iş ağınızdaki insanlarla karşı yüksek tansiyonlu tartışmalara müsait bir davranış biçiminde bulunabilirsiniz. Pazar gününüzü kendinize dönük geçirebilirsiniz.
Arkadaşlıklar ve sosyal birlikteliklerin canlı geçeceği bir gündesiniz. Ait olduğunuz gruplara kendi fikir ve keşiflerinizi rahatlıkla aktarabilirsiniz. Samimiyetin değerini kavrayacaksınız. Arkadaşlık ilişkilerinizde özgürlük, affetme, empati ve yardımlaşma temaları önem kazanacaktır. İşinizden gelebilecek kazançlarınızla ilgili fikirler üretebilirsiniz. Ancak tüm bu yakın sosyal iletişiminizde olası gerginliklerden ve kalp kırıcı davranışlardan kaçınmalısınız. Öfkelenmeye yatkın ve çabuk parlayabilen bir duygusal yapıda olacaksınız.
Kariyer alanınızda kendi özgür düşüncenizden doğabilecek bir konu ilgi çekebilir. Yabancı kaynaklı işler veya uzak ticari bağlantılarla ilgili konular gündeme gelebilir. Annenizden gelecek bir tavsiyeyle ilgili zihniniz meşgul olabilir. Mesleğinizle ilgili kendinize ait öğreti veya keşiflerle çalıştığınız işe değer katabilir ve takdir toplayabilirsiniz. Her türlü diyalog ve mesleki hamlede gergin yapınız nedeniyle kırıcı davranışlar içerisinde bulunursanız kaybeden taraf siz olursunuz. ...