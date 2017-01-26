TERAZİ

Aileniz veya ebeveyniniz tarafından size buyurulan bazı fikirler olabilir ve bu durumda duygusal baskı hissetmeniz mümkün olabilir. Daha esnek ve çatışmaya sebebiyet vermeyecek çözümlere yönelmelisiniz. Aile ortamında daha çok ilgi çekmek, daha çok gözde olmak isteyebilirsiniz. Diğer taraftan evinizle ilgili yeni bir tadilat veya eşya alma hedefine yönelebilir, bilgi ve destek alabilirsiniz. Sosyal sorumluluklarınızın hizmet alanınızdaki asayişi riske atacağı bir ...