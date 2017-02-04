Maddi ve manevi değer yaratma konularında kıymetli bir gündesiniz. Finansal olarak yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Paranın değeri ve yönetimi önem kazanacaktır. Diğer taraftan manevi değerlerinizi gözden geçirebilir, özellikle ilişkilerinizde kurmuş olduğunuz manevi bağları ve güven telkinini mercek altına alabileceksiniz. İlişki kurma adına değerli fırsatlara sahip bulunuyorsunuz. Cinselliğin etkin olabileceği ilişkilere çekilebilirsiniz. Sosyal ilişkiler ve arkadaşlıklar alanınızda parlayabileceğiniz özel fırsatlara sahipsiniz.
Her türlü ilişkinizde merhamet, yardımlaşma ve şefkat duygularının daha çok varlığını hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu dönemde bulunduğunuz ortamlara şifa verebilecek şekilde duyarlı ve onarıcı olabileceksiniz. Kararlı ve hedeflerine odaklı bir yapıda bulunacaksınız. Evinizin sıcak ortamından kış günlerini umut ve güven duygusuyla gözlemleyebileceksiniz. Şifa alma ve şifa verme gibi konularda özel enerji ve fırsatlara sahip bulunuyorsunuz. Bilhassa mülk yatırımı üzerine odaklanabileceğiniz süreçte ...
Bugün ruhunuza şifa verecek etkinliklere katılabilirsiniz. Ruhani çalışmalar yapmak, hayatınızda affedemediğiniz kimseleri affetmek ve ruhunuzdaki derin yaraları onarmak için çok uygun bir gündesiniz. Bilinçaltı çalışmalarının efektif bir sonuca ulaşabileceği konumda bulunuyor olmasından faydalanabilmelisiniz. Kontrolünüz dışında gelişen konularla ilgili çözüm geliştirme konusunda çok önemli detayları görebilecek ve değerlendirebilecek fırsatlara sahipsiniz. Özellikle sağlık konusunda şifa bulma ve dağıtma fırsatı mevcuttur.
Arkadaşlık ilişkilerinizde merhamet, yardımlaşma ve şefkat duygularının daha çok varlığını hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu dönemde bulunduğunuz ortamlara şifa verebilecek şekilde duyarlı ve onarıcı olabileceksiniz. Toplum yararına çalışan kurum ve sosyal faaliyet projelerine yönelebilirsiniz. İnsanlara bu şekilde yardım edebilir, şefkat gösterebilirsiniz. Mesleki sorumluluk ve aidiyet duygusunun güçlü hissedilebileceği bugün ayrıca iş ve sosyal ağlarınızla ilgili özel fırsatlara da sahip bulunuyorsunuz.
Kariyer ortamınızda sizden mevki olarak daha alttaki kişilere karşı daha hoşgörülü ve affedici olduğunuzu fark edebilirsiniz. İş yerinizdeki iletişiminizde gözle görülür bir insaniyet ve güven duygusu hissedilecektir. Sanat yönü ağır basan hobilere yönelmeniz de olasıdır. Anneniz ile bağlarınızı kuvvetlendirmek isteyebilirsiniz. Mesleki kazanç sağlayabileceğiniz bir göstergeye sahip bulunuyorsunuz. Sabır ve sebat sayesinde sorumluluklarınıza haiz olduğunuz takdir de kazançlı hissetmeniz içten bile ...
Bir sanatsal faaliyet için eğitim almayı düşünebilirsiniz. Görsel sanat dalı olabildiği gibi tiyatro ve şan dersi de almak mümkün olabilir. Diğer taraftan ruhani inançlarınızı sorgulayabilir, bu konular üzerinde düşünebilirsiniz. Doğanın ve yeşilin yoğun olduğu diyarlara yolculuk etme hevesi duyabilirsiniz. Ay'ın yücelim enerjisi sayesinde zihinsel ve ruhsal olarak bütünleşmeye giden yolda bilhassa maneviyat gücünüzü arttırabilir, inançlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Hukuki meselelerde adalet ...
Hayatınızın krizli alanlarının tamirinde önemli ilerlemeler sağlayabileceğiniz bir süreç geçiriyorsunuz. İnsanlarla olan iletişiminizdeki sadakat ve uzlaşma enerjisi sayesinde ortak kazanımlar ve maddi yükümlülüklerin karşılanması konularında ilerleme kaydedebilirsiniz. Güven, sağduyu ve vefa duyguları sayesinde maddi ve manevi olarak olumlu bir gündür. Üstelik zihinsel olarak size sunulan fırsatları da iyi değerlendirebileceğiniz göstergelere sahipsiniz. Diğer taraftan duygusal anlamda aile desteğine de sahip olabileceksiniz.
İlişkiler anlamında destekleyici etkiler altındasınız ve ruhunuzu besleyen ve merhamet duygunuzu hissettiren birileriyle ilişkiye yönelmeye ve olumlu duygular yaşamaya başlayabilirsiniz. Koruma duygunuz yoğun bir sevgiye ve aşka dönüşebilir. Ayrıca ilişkinizde romantik ortamlar yaratmalısınız. Arkadaş ortamlarının size bu konularda sağlayabileceği desteği de göz ardı etmemelisiniz. Üstelik iş konusunda ortaklığınıza göstermiş olduğunuz sorumluluk bilinci de takdir toplamanıza neden olabilecektir.
Hizmet alanınızda ve gündelik işlerinizde özellikle çalışanlarınızla iletişiminizde olumlu, vefalı ve merhametli bir tutum sergileyebileceksiniz. Hayvanlara karşı şefkatiniz ve yakınlaşma isteğiniz artacaktır. Dokunma hissinizin yükselmesi olasıdır. Bitirmeniz gereken işleri kolektif bir çalışma ile halletmeniz ve sonlandırmanız mümkündür. Mesleki fırsatların size göz kırpıyor olması ve finansal anlamda size sağlam destek verebilecek bir kaynağı keşfediyor olmanız da bu komple olumlu gökyüzü etkilerinin ...
Hayatınızın keyifli alanlarında, özellikle aşk ve çocuklarınızla ilgili konularda sizi duygusal tatmine taşıyabilecek ve keyfinize keyif katacak etkinliklere katılabilirsiniz. Yemek, içmek ve dünyevi zevklere yönelmek için özel fırsatlara sahipsiniz. Ay ve Merkür arasındaki olumlu açı enerjisi size, sevdiklerinize ve hayatınızdaki özel kişiye güven telkin etme fırsatı verecektir. Duygular yanında güven ve sorumluluk bilincine de haiz bulunuyorsunuz. Bu durum da çevrenizdeki ...
Ailenizle ilgili bakış açınız daha merhametli, daha uzlaşmacı ve daha sevgi dolu olabilir. Bugün özellikle gayrimenkul yatırımı, ev dekorasyonu gibi konulara eğilebileceksiniz. Doğa içerisinde bedeninizi topraklayabileceğiniz ortamlar yaratmanız gerekmektedir. Köklerinize ve değerlerinize odaklanabilirsiniz. Kontrolünüz dışında gerçekleşecek olaylara karşı hazırlıklısınız. Duygusal olarak her türlü olasılığa karşı kendinizi planlamış gözüküyorsunuz. Üstelik ortaklaşa maddi kazanımlarla ilgili esaslı fırsatlar da planlarınızı destekler durumdadır.
Toplumsal ve arkadaşlık gruplarıyla ilgili sorumluluk almak konusunda donanımlı gözüküyorsunuz. Bugün için alışverişlerinizde, giyim kuşamınızda ve iletişim kanallarınızda daha uzlaşmacı, verimli ve yaratıcı bir yapıya bürünebilirsiniz. Tanıtım faaliyetlerinizi sanatsal ve kreatif öğelerle bezeyebilirsiniz. Doğa yürüyüşlerine katılabilir, dışarıda zaman geçirebilir ve insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz. Kendinize dönük olmaya daha odaklı bir süreçten geçiyorsunuz. Kardeşler ve komşularla sıcak temaslar sağlayabilirsiniz.