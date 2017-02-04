ASLAN

Kariyer ortamınızda sizden mevki olarak daha alttaki kişilere karşı daha hoşgörülü ve affedici olduğunuzu fark edebilirsiniz. İş yerinizdeki iletişiminizde gözle görülür bir insaniyet ve güven duygusu hissedilecektir. Sanat yönü ağır basan hobilere yönelmeniz de olasıdır. Anneniz ile bağlarınızı kuvvetlendirmek isteyebilirsiniz. Mesleki kazanç sağlayabileceğiniz bir göstergeye sahip bulunuyorsunuz. Sabır ve sebat sayesinde sorumluluklarınıza haiz olduğunuz takdir de kazançlı hissetmeniz içten bile ...