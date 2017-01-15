Pazartesi gününde beden sağlığınıza ve gündelik işlerinize odaklı yaşayacaksınız. Ufak tefek sorunlara şifa arayabileceğiniz, varsa evcil hayvanlarınızla haşır neşir olabileceğiniz, çalışanlarınızın haklarını ve huzurunu düşünüp gözetebileceğiniz bir gün olacaktır. Sağlıklı yaşam amaçlı beden egzersizlerine vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Hafta başı sağlıklı yaşam ve zinde bir bedene sahip olma amaçlı değerlendirebilir ve bu konuyla ilgili makaleler okuyabilirsiniz. Duygulardan ziyade mantıkla yol alabileceğiniz ...
Ay gününüzü sabahtan itibaren çocuklarınızın bedensel ve ruhsal sağlığı üzerine odaklanacağınız faaliyetlerle değerlendirebilirsiniz. Ayrıca kişisel keyif alanlarınızla ilgili etkinliklere katılabilirsiniz. El işleri ve dikkat isteyen hobilerinizle vakit geçirmek çok iyi gelebilir. Günün teması cömertliğin, alışveriş dengesinin korunduğu ilişkiler olacaktır. Keyif alanlarınızı deneyimleyeceksiniz. Çalışma ortamınız veya hizmet alanınızda işlerde açık vermemeli, konuları ihmal etmemelisiniz. Zira o alanda şanslı döneminizdesiniz.
Ebeveyniniz ve yakın akrabalarınızla temasta olacağınız bir Ay günü deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca evinizle ilgili temizlik, dekorasyon, sağlıklı beslenme üzerine odaklı çalışmalarla vakit geçirebilirsiniz. Günün teması yakın çevre, ev işleri, huzur ve keyif aldığınız kendi dünyanızın meşgalelerine odaklı faaliyet ve etkinliklerle günü doldurmak olacaktır. Aile bireylerinizle ve bilhassa ebeveyninizle iletişiminizi sıklaştırmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınız ve eşinizin taleplerine yetişebilmek için bereketli bir dönemde bulunuyorsunuz.
Sosyal faaliyetlerin ve iş çevrenizdeki insanlarla girişilen etkinliklerin yoğun yaşanabileceği bir gün olacaktır. Odaklanacağınız konular ise söz konusu sosyal ilişkilerinizdeki alışveriş dengesini ve niteliğini irdelemek olacaktır. Cömert davranacağınız ve bunun karşılığını alacağınız keyifli ve aydınlık bir hafta başı olabilir. Doğa yürüyüşlerini aksatmamalısınız. Sosyal ve iş çevrenizle haberleşmek, ortaklaşa faaliyetlerde bulunabilmek için çok olumlu ve yüksek enerjilere sahip bulunuyorsunuz. Öğrenme ve ...
Maddi ve manevi değer yarattığınız alanlarda irdeleme, alışveriş dengeleriniz ve bu yoldaki ilişkilerinizi mercek altına alabilirsiniz. İhtiyacı olanlara yardım elinizi uzatacağınız bir etkiyle karşı karşıyasınız. Kendi menfaatlerinizi gözeterek başkalarına nasıl fayda sağlayabileceğinizi irdelemek gününüzün temasını oluşturacaktır. Finansal anlamda plan yapmak ve önünüzdeki süreçte ihtiyacınız olan para hesabını detaylı bir şekilde değerlendirmek için bugün doğru enerjilere sahipsiniz. Manevi yönünüzü cömert bir ...
Hedeflerinize ve kendinize odaklı yaşayacağınız, iç huzurunuzu yükselteceğiniz ve sevdiklerinizle çoğaldığınızı fark edeceğiniz bir Ay günü deneyimleyeceksiniz. Zevk aldığınız etkinliklere odaklı, önünüzdeki dönemde size fırsat sağlayabilecek detayların irdelemesine zaman ayırabileceğiniz bir gündesiniz. Günün teması detaycı, bilgiç bir tutumla kararlarınızı gözden geçirmek ve önünüzdeki dönem gerçekleştireceğiniz tüm olasılıkların işler hale gelmesi için analiz yapmak olacaktır. Pimpirikli davranışlarınız antipati toplayabilir.
Bilinçaltı ve içsel dünyanıza çekilmek isteyebileceğiniz bir Ay günü deneyimleyeceksiniz. Zihninizde olumsuz geçmişle ve kişilerle barışma deneyimleyebilirsiniz. Kontrolünüz dışında gelişen konularda olumlu gelişmeler karşınıza çıkabilir. Kendinizi göstermekten ziyade iç dengelerinizi yakalayabileceğiniz bir gün yaşayabileceksiniz. Hayatınızda kontrolünüz dışında gerçekleşen tüm olaylara karşı detaylı ve kuşkucu bir bakış açısıyla değerlendirme yapma şansına sahip bulunuyorsunuz. Şüpheci ve bilgiç tavırlarınız bu sefer faydalı olabilir.
Arkadaş ortamlarınız ve toplumsal amaçlı organizasyonlara yöneleceğiniz bir pazartesi gününde ilerliyorsunuz. Dostluk ilişkilerinizde deneyimlediğiniz alışveriş dengelerinin niteliğini sorgulayabilirsiniz. Size fayda sağlayabilecek ve iyi hissettirebilecek kişilere yönelmek için bazı kararlar alabilirsiniz. Mesleki kazanımlarınızı arttırabilme hesabı yapabilirsiniz. Ay'ın Başak burcu geçişinde detaylı ve titiz bir hesap yapmak, adilane bir tutumla maddi ve manevi paylaşımları düzenlemek için uygun enerjilere sahip olabilirsiniz.
Kariyerinize odaklı planları yapabileceğiniz bir hafta başındasınız. Ay'ın bu alanda bulunması size mesleki geleceğinize karşı duygusal güven verecektir. Dolayısıyla olumsuz deneyimlerden alacağınız öğretilerle daha sağlam ve yararınızı gözetebileceğiniz projelerin üzerine odaklanabilirsiniz. Annenizle hoş vakit geçirmeyi de unutmamalısınız. Ofiste olmasanız dahi kariyeriniz ve meslek alanınıza ait detayları titiz bir bakış açısıyla değerlendirebileceğiniz olanağa sahipsiniz. Arkadaşlarınızın başarı ve maddi takıntıları üzerine kafa ...
Zihinsel ve fikirsel bütünlüğünüzü korumak üzerine düşünce üretebileceğiniz bir Ay günü deneyimleyeceksiniz. Fikir ve inançlarınızdaki titizliği bir nebze yumuşatmak ve farklı bakış açılarına yönelebilmek için çok olumlu enerjilere sahipsiniz. Uzak Doğu felsefelerini incelemek ve farklı öğretilerle haşır neşir olmak üzere gününüzü planlayabilirsiniz. Fikirlerinizde esnek ancak kuşkucu ve araştırmaya eğilimli bir yapıda olabilirsiniz. Hukuki konularda her zamankinden daha hırslı ve başarı ...
Hayatınızın krizli alanlarını toparlamak için kafa yoracağınız bir gün deneyimliyorsunuz. Cinsel motivasyonunuzun yüksek olmasından dolayı bu tarz kaçamaklara yönelebilirsiniz. Ortaklık işlerden kazanımlarla ilgili fırsatları iyi değerlendirmeli, maddi gelir ve kaynaklarla ilgili hedefleri gözden geçirmelisiniz. Sezgilerinizin sizi doğru noktalara taşıyabileceği somut düşüncelere sahip bulunuyorsunuz. Dolayısıyla düşünsel fırsatları değerlendirebileceğiniz bir gündesiniz. Somut fikirleriniz ve içsel sezgileriniz çatışabilir. Baskı altında hissedebilirsiniz.
Özel ilişkiniz veya iş ortağınızla vakit geçireceğiniz bir pazartesi günü planlayabilirsiniz. Fedakar ve titiz bir davranış biçimiyle karşınızdaki kişiye hoş duygular ve güven aşılayabilmek için çok olumlu enerjilere sahipsiniz. Yönetici gezegeniniz Jüpiter ortaklaşa kazanımlar alanınızda ilerliyor. Dolayısıyla bilhassa para kazanma yöntemleriyle ilgili şanslı gözüküyorsunuz. Yakın arkadaşlarınızın size motivasyon gücü vereceğini bilmelisiniz. Ancak abartı güç savaşlarından ve rekabetten kaçınılması yararınıza olacaktır.