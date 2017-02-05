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Astroloji

Dinçer Güner'le Günlük Burç Yorumları
KOÇ

Haftanın bu ilk günü bol bol iletişime ve konuşmaya odaklanacaksınız. Konu olarak daha çok sosyal ilişkiler, iş çevresi, kardeşlik ve ruhsal alanlarında olabilir. Sabah saatlerinde bilhassa ulaşım ve haberleşme konularında gerginlikler yaşayabilirsiniz. Sosyalleşeceğiniz, sürprizli gelişmelerin hayatınıza dahil olabileceği bir Ay günü deneyimlemeniz olasıdır. 10 Haziran tarihine kadar ilişki ve ortaklıklarda eldeki fırsatların ters tepmesi, pozitif etkenlerin sınırlanması gibi olumsuzluklar hayatınıza ...
BOĞA

Günün genelinde maddi ve manevi değer yarattığınız konularla ilgili bir gerilim ve ivedilik hissetmeniz olasıdır. Parasal kaynaklarınızla ilgili temaslar yapacağınız bir gündesiniz. Mümkün oldukça çok ciddi yatırım yapmamaya özen göstermelisiniz. İkizler enerjisi yüzeysel kararlar verilme riskine açıktır. Ancak hizmet alanınızla bağlantılı gelişebilecek sürprizli başlangıçlar ve olaylara karşı da gözünüzün açık olması gerekebilir. Hizmet alanınızda, iş ortamınızda, çalışanlarınızla ilişkilerinizde 10 Haziran’a ...
İKİZLER

Yeni haftanın başlangıcında sosyal ilişkiler ve genelde iletişimle ilgili aceleci bir durumla karşılaşabilirsiniz. Birden fazla konuyla aynı anda ilgileneceğiniz, konuşmaya, anlatmaya, okumaya ve yazmaya uygun ve haberleşmenin tüm alanlarında aktif olabileceğiniz bir Ay günündesiniz. Ani ve anlık karar verilmiş organizasyonlara ve arkadaş etkinliklerine karşı hazırlıklı olabilirsiniz. 10 Haziran’a kadar özel hayatınız, evlilik, aşk ve çocuklarla ilgili konularda fırsatlarda kısıtlanma ve ...
YENGEÇ

Ruhsal gerilimin sizi bir parça zorlayacağı bir gün deneyimleyebilirsiniz. Zihniniz birden fazla konuyla meşgul olabilir ve bugün sizin için en uygun durum, zihninizin hareketini mümkün olduğu kadar azaltmak olmalıdır. Bilhassa ruhani ve sezgisel iletişimde yoğun olabileceğiniz bir gün deneyimleyebileceksiniz. Aile ve evle ilgili bazı fırsatların 10 Haziran’a kadar kısıtlandığını, olumsuz ve negatif etkenlerin sürece dahil olduğunu fark edebilirsiniz. Bu durum ...
ASLAN

Arkadaşlarınız ve dahil olduğunuz sosyal topluluklardaki söz kalabalığı nedeniyle bugün sabah saatleri biraz izolasyona sığınabilirsiniz. Arkadaş ortamlarınız ve dahil olduğunuz kurumlarla iletişim trafiğiniz de yoğun olacaktır. Her konuda konuşabilecek ve iletişim kurabilecek bir gün sizi bekliyor. Bilhassa ilişkilerle ilgili söyleyecek yapıcı ve kararlı sözlere sahip olacaksınız. Diğer taraftan Jüpiter gerilemesi nedeniyle 10 Haziran’a kadar kardeşler, komşular ve sosyal iletişimlerinizdeki fırsatların ...
BAŞAK

Kariyerinizi ilgilendiren alanlarda görüşmeler yapabilir, işinizi geliştirebilir, otorite figürleriyle diyaloglara dalabilirsiniz. Karar almaktan ziyade fikir alışverişi yapmaya özen göstermelisiniz. Bilgi alışverişleri, toplantılar ve iletişimin her derecesi haftanın bu ilk gününün temasını oluşturacaktır. Diğer taraftan 10 Haziran’a kadar devam edecek olan Jüpiter gerilemesi nedeniyle maddi kaynaklarınız, yatırım fırsatları ve genel itibarıyla maddi ve manevi değer alanlarınızda olumsuz etkilerin ve daralmanın etkilerini fark ...
TERAZİ

Majör eğitimler ve felsefeyle ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Hukuki bir süreçteyseniz davanızı savunmak için iletişiminiz yüksek olacaktır. Ancak bugün kısa süreli bir gerginlik yaşamanız da olasıdır. Sürprizli tanışmalara ve hiç beklemediğiniz anda karşınıza çıkabilecek ilginç ortaklıklara karşı hazırlıklı olmalısınız. Burcunuzda ilerleyen şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter 10 Haziran’a kadar geri hareketine başlıyor. İlgili konularda, hedef ve planlarınızda fırsatlarla ilgili kısıtlanma ve ...
AKREP

Maddi ve manevi olarak birileriyle tartışmak veya gerilim yaşamak mümkündür. Kredi ve ödemelerle ilgili görüşmeler yapabilir, oranları değerlendirebilir, maddi krizleriniz mevcutsa bunları toparlamak için haberleşme yapabilirsiniz. Ortaklaşa kazanımlarla ilgili çalışmak bugünün temasını oluşturacaktır. 10 Haziran’a kadar sürecek olan Jüpiter geri hareketi ise bilinçaltı düzeyde size fırsat sağlayan içgüdülerinizin ve sezgilerinizin kısıtlı bir sürece gireceğini, kontrol dışı konularda negatif bir süreç ...
YAY

İlişkiniz mevcutsa odaklanma sıkıntısı çekebilir, yüzeysel davranmakla suçlanabilirsiniz. Dolayısıyla gerek ortaklıklarınız, gerekse özel ilişkinizle ilgili bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Derin muhabbetler yapmak için uygun değildir. Gün içinde birden fazla kişiyle randevulaşabilirsiniz. Burcunuzun yönetici gezegeni Jüpiter 10 Haziran’a kadar toplumsal ve arkadaşlıklar alanınızda gerileme hareketinde bulunacak. Bu konulardaki fırsatlarınız körelebilir ve olası bereket ve bolluk enerjisi kısıntıya uğrayabilir.
OĞLAK

Kendi içinizde ruhsal ataklar yaşama riskine sahipsiniz. Bu durum kısa süreliğine yaşanacaktır. İşinize odaklanmanız konusunda zorluk çekmeniz olağandır. İş ortamınızda yüzeysel davranışlarda bulunabilirsiniz ancak verimli haberleşme alanları yaratabilirsiniz. Diğer taraftan meslek ve kariyer alanınızda bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter 10 Haziran’a kadar Retro harekette olacak. Yeni proje ve mesleki hedeflerinizde beklentilerinizi yüksek tutmaktan kaçınmanız yararınıza olacaktır.
KOVA

Haftanın bu ilk gününde, özellikle arkadaşlarınız veya eşinizle aranızda gerilim yaşamanız olasıdır. Özelikle çocuklarınızla meşgul olmanız ve onlarla hoş vakit geçirmeniz için uygun bir gündesiniz. Yazı yazma hobinizi geliştirebilir, bundan keyif alabilirsiniz. Tüm iletişim kanallarınızda uzlaştırıcı, ara bulucu ve organize edici bir tavır takınabilir ve temeli iletişim olacak her konuda başarıya ulaşabilirsiniz. Zihinsel, felsefi ve hukuki alanınızda Jüpiter 10 Haziran’a ...
BALIK

Haftanın ilk gününde kariyer alanınızda bir otorite figürü veya üst ile gerginlik yaşamanız olasıdır. Bu kısa süreli gerginlik gün boyu canınızı sıkabilir. Aile bireylerinizle vakit geçirmek, onlarla keyifli sohbetler yapmaktan memnun kalacaksınız. Meraklı sorunlarınızın cevaplarını alabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Jüpiter 10 Haziran tarihine kadar kriz, ortaklaşa gelirler, miras, vergi, sigorta gibi konuları kapsayan alanda size pek de cömert davranmayacağı Retro harekette ...
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