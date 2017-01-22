BAŞAK

Sabah saatleri durgun olabilirsiniz. Ancak öğlenden itibaren aileniz veya akrabalarınızla olan iletişimlerinizdeki diyaloglar neşeli ve canlı geçecektir. Samimi bir ortam yakalanabilir ve hoş etkileşimler ortaya çıkabilir. Size kan bağı ile yakın olan insanların doğasını anlama, onların iç dünyasındaki ayrıntıları keşfetme gibi incelikler dikkatinizi çekebilir. Kendi köklerinize ait olan özellikleri keşfetme yoluna gidebilirsiniz. Partneriniz veya ortağınızla size ait özel konular ve ...