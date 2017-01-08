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Dinçer Güner'le Günlük Burç Yorumları
KOÇ

Bütün gün konuşmaya ve iletişime odaklanacaksınız. Konu olarak daha çok medya, reklam, eğitim danışmanlığı veya pazarlama alanlarında olabilir. Ulaştırma ve haberleşme konularında yardımlaşma yapabilirsiniz. Sosyalleşeceğiniz, sürprizli gelişmelerin hayatınıza dahil olabileceği bir hafta başı deneyimlemeniz olasıdır. Ani gelişmelere ve sürprizli başlangıçlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Hamlelerinizi sezgilerinize göre belirlediğiniz ve içsel sevgi prensibini güçlü hissettiğiniz bir ruh haline sahipsiniz.
BOĞA

Maddi ve manevi değer yarattığınız konularla ilgili bir destekle karşılaşmanız olasıdır. Parasal kaynaklarınızla ilgili temaslar yapacağınız bir gündesiniz. Mümkün oldukça çok ciddi kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Ay'ın İkizler enerjisi yüzeysel kararlar verilme riskine açıktır. Ancak kontrolünüz dışında gelişebilecek sürprizli başlangıçlar ve olaylara karşı da tetikte olmanız gerekebilir. Ruh halinizi coşkuya getirecek sürprizler yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla olan iletişiminizde kendinizi ifade edebileceğiniz etkilere ...
İKİZLER

Günün genelinde zihinsel alanınız ve özel hayatınızla ilgili heyecanlı bir süreçle karşılaşabilirsiniz. Birden fazla konuyla aynı anda ilgileneceğiniz, konuşmaya, anlatmaya, okumaya, yazmaya uygun ve haberleşmenin tüm alanlarında aktif olabileceğiniz bir gündesiniz. Ani, anlık karar verilmiş organizasyonlara ve arkadaş etkinliklerine karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Mesleki kazançlarınızda ilginç haberlerin neden olduğu gelişmeler kaydedebilirsiniz. Ortaklık ilişkilerinizde iletişim ve haberleşme durgunluğuna dikkat ediniz.
YENGEÇ

Ruhsal gerilimin sizi bir parça zorlayacağı bir sabahtan sonra zihniniz birden fazla konuyla meşgul olabilir ve bugün sizin için en uygun durum, iç seslerinizi mümkün olduğu kadar azaltmak ve beyin dalgalarınızı düşük tutmak olacaktır. Kariyerinizle ilgili teknik bir konuda önünüze bir proje gelebilir. Beklenmedik bir iş teklifi almanız da olasıdır. Sıra dışı mesleki gelişmeler ve başlangıçlar da bu sürece dahil ...
ASLAN

Arkadaşlarınız ve dahil olduğunuz sosyal topluluklardaki haberleşme yoğunluğu nedeniyle yoğun ve hareketli bir haftaya başlıyorsunuz. Ortak çalıştığınız kişiler ve iş yaptığınız kurumlarla iletişim trafiğiniz de yoğun olacaktır. Her konuda konuşabilecek ve iletişim kurabilecek bir gün sizi bekliyor. Ani ve planlanmamış bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Entelektüel düzeyinizi yükseltebilecek bir zihinsel başlangıç sürecine girebilirsiniz. Odak noktanız maddi krizlerinizi nasıl aşmanız gerektiği ve ortaklaşa ...
BAŞAK

Kariyerinizi ilgilendiren alanlarda görüşmeler yapabilir, işinizi geliştirebilir, otorite figürleriyle diyaloglara dalabilirsiniz. Karar almaktan ziyade fikir alışverişi yapmaya özen göstermelisiniz. Ortaklaşa kazanılan gelirlerde beklenmedik artışlar veya başlangıçlar meydana gelebilir. Sıra dışı bir ilişkiye çekilmeniz mümkündür. Marjinal konulara ilginiz artabilir. Evinizle ilgili meydana gelen elektrikli ve mekanik alet arızaları had safhaya ulaşmış olabilir. Üstelik ebeveyn ve akrabalarla olan iletişiminizdeki ağır enerjiye de ...
TERAZİ

Majör eğitimler ve felsefeyle ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Hukuki bir süreçteyseniz davanızı savunmak için iletişiminiz yüksek olacaktır. Gerginlikleri tatlı dille ve yardımlaşma etkisiyle gidermeniz olasıdır. Hayatınıza sıra dışı bir ortaklık veya beraberlik dahil olabilir. Sürprizli tanışmalara ve hiç beklemediğiniz anda karşınıza çıkabilecek ilginç ortaklıklara veya sebepsiz ayrılıklara karşı hazırlıklı olmalısınız. Hayatınızın krizli alanlarındaki sorunların çözümü konusunda sahip olduğunuz uzlaşı enerjisi sayesinde ...
AKREP

Maddi ve manevi bağınız olan birileriyle tartışmak veya yoğun iletişime girmek mümkündür. Kredi ve ödemelerle ilgili görüşmeler yapabilir, oranları değerlendirebilir, maddi krizleriniz mevcutsa bunları toparlamak için haberleşme yapabilirsiniz. Ayrıca hayatınızdaki tüm maddi ve manevi krizlerle ilgili bilgi toplayabilir, uzman bir danışmandan fikir alabilirsiniz. Bilhassa su sporlarıyla ilgili yeni aktivitelere girişmek için çok uygun bir zamandasınız. Üstelik sanatsal bir konuda yayın ...
YAY

İlişkiniz mevcutsa odaklanma sıkıntısı çekebilir, yüzeysel davranmakla eleştirilebilirsiniz. Dolayısıyla gerek ortaklıklarınız, gerekse özel ilişkinizle ilgili bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Derin muhabbetler yapmak için uygun değildir. Gün içinde birden fazla kişiyle randevulaşabilirsiniz. İletişim, birilerini diğerlerine tanıştırma ve bundan yarar sağlama gününüzün teması olacaktır. Merkür kendi burcunuzun son derecelerinde gerilemesini durdurdu. Bu etki sayesinde kararlarınızı işler hale getirmek için özel fırsatlara da sahipsiniz.
OĞLAK

İşinize odaklanmanız konusunda zorluk çekmeniz olağandır. Hizmet alanınız ve iş ortamınızda yüzeysel davranışlarda bulunabilirsiniz. Ancak verimli haberleşme alanları yaratabilirsiniz. Bu haberleşme alanları, mesleki bir eğitim yahut sahip olduğunuz manevi kaynaklar sayesinde başarıya götürebilir. Bu sayede takdir görebilir, terfi alabilir, otorite figürüne dönüşebilirsiniz. Dönüştürücü ve baskıcı davranmamaya özen göstermelisiniz. Kendinizle ilgili kişisel gelişim fırsatlarına yönelmeniz ve kıssadan hisse çıkarmanız önemli değerlerdir.
KOVA

Sabah saatlerinde özellikle arkadaşlarınız veya eşinizle aranızda gerilim yaşamanız olasıdır. Özelikle çocuklarınızla meşgul olmanız ve onlarla hoş vakit geçirmeniz için uygun bir gündesiniz. Yazı yazma hobinizi geliştirebilir, bundan keyif alabilirsiniz. Hukuki veya zihinsel bir fırsattan istifade edebilir ve önemli bir mücadele sürecine başlayabilirsiniz. Bu süreçte doğru iletişim ve özel hayatınızda geliştirdiğiniz kabiliyetlerinizden faydalanıyor olmanız gerekebilir. Sizden daha tecrübeli bir dostunuzun ...
BALIK

Kariyer alanınızda bir otorite figürünün baskısı yüzünden gerginlik yaşamanız olasıdır. Bu kısa süreli gerginlik gün boyu canınızı sıkabilir. Aile bireylerinizle vakit geçirmek, onlarla keyifli sohbetler yapmaktan memnun kalacaksınız. Meraklı sorunlarınızın cevaplarını alabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Jüpiter’in kriz alanında ilerlemesini fırsat bilip mali konulardaki açıklarınızı kapatmanız, bu konuda ortaklarınızdan tavsiye ve destekler almanız için çok uyumlu göstergelere sahipsiniz. Libidonuzun yükselebileceği bir süreçtesiniz.
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