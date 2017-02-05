YENGEÇ

Ruhsal gerilimin sizi bir parça zorlayacağı bir gün deneyimleyebilirsiniz. Zihniniz birden fazla konuyla meşgul olabilir ve bugün sizin için en uygun durum, zihninizin hareketini mümkün olduğu kadar azaltmak olmalıdır. Bilhassa ruhani ve sezgisel iletişimde yoğun olabileceğiniz bir gün deneyimleyebileceksiniz. Aile ve evle ilgili bazı fırsatların 10 Haziran’a kadar kısıtlandığını, olumsuz ve negatif etkenlerin sürece dahil olduğunu fark edebilirsiniz. Bu durum ...