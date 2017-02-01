Günün teması toplumsal yeriniz ve benlik alanınız olacaktır. Önemli görüşme ve organizasyonlarınızı halledeceğiniz olumlu etkilere sahipsiniz. Başöğretmen edasında hükmedici bir tavır sergilemeniz mümkündür. Hukuki ve eğitsel alanda gerginlikler kaydedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizle iletişiminize dikkat etmelisiniz. Ani kararlar alabileceğiniz, kafanızdaki her neyse hemen işler hale geçirebileceğinizi düşünebilirsiniz. İş kazalarına açık durumdasınız. Her ne işle meşgulseniz dikkatli olmanız gerekmektedir.
Bilinçaltı meseleleriniz veya zihinsel aktiviteleriniz üzerinde rasyonel çalışmalar yapmak için uygun bir zamandasınız. Eğitiminiz mevcutsa bugün zihinsel yoğunluğu olan tüm işlerde ilerleme sağlayabilirsiniz. Odak noktanız olan ödeme ve kredi konularında, ortaklaşa gelirlerdeki kısıtlılık nedeniyle olumsuz ve baskı altında hissediyor olmanız mümkündür. Kontrolünüz dışında gelişebilen ve herhangi bir etkiye sahip olamayacağınız ani bir kaza yahut hayatınızı krize sokabilecek maddi bir kayıp ...
İletişimin, organizasyonların ve arkadaşlarınızla birlikte başlatacağınız enerjik çalışmaların keyfini çıkartmaya devam edebilirsiniz. Ancak mevcut ilişkiniz veya ortaklığınızla ilgili olumsuz bazı durumlar odak noktanızı oluşturabilecek hale gelmiştir. Kısıtlanma, korku ve bu gibi olumsuz duygunun yanında ilişkilerinizle ilgili yeni sorumlulukların gündeme gelmesi muhtemel gözükmektedir. Arkadaş çevrenizden birisinin hayatınıza maddi bir kriz getirme riskine karşı tetikte olmanız gerekebilir.
Kariyer alanınızda umut dolu başlangıçlar için hazırsınız. Bundan sonraki dönemde daha aktif ve daha enerjik bir yapıya bürüneceksiniz. Özellikle teknik ve mühendislik konularındaki girişimleriniz ve projeleriniz üzerinden ilerleme sağlayabilirsiniz. Ancak sabırlı davranmalı ve attığınız tohumların yeşerebilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu algılamalısınız. Hizmet alanınızda yeni sorumlulukların gündeme geldiğini görebilirsiniz. Ortağınızla ilgili mesleki bir konuda çatışma yaşama riskine karşı tetikte olmalısınız.
Planladığınız seyahatlerin, almak isteyip de ertelediğiniz majör eğitimlerin, hukuksal başlangıçlarınızın yükselen bir enerjiyle hayatınıza dahil olmasını kutlayabilirsiniz. Uluslararası işlerde başlangıçlar, hukuki kazanımlar ve aklınızı kullanabileceğiniz tüm konu ve girişimlerde başarı kazanmanızın kaçınılmaz olduğunu görebileceksiniz. Kendinizi kişisel olarak yalnızlaşmış ve çevreden izole olmuş hissedebilirsiniz. Hizmet alanınızda öngöremediğiniz bir hesap hatası ile karşılaşmanız ve bu nedenle hukuki bir yaptırıma neden olmanız mümkündür.
Hayatınızda krize neden olmuş konuları artık kendi lehinize çevirebilir, üzerlerine korkusuzca cesaretle gidip çözebilecek bir yapıdasınız. Hızlı gelişen ilişkilerin içine çekilebilirsiniz. Bu ilişkiler duygudan ve derinlikten uzak olabilir. Maddi ve manevi değer yaratılan ortaklaşa konularda hızlı ve etkin yöntemler benimseyebilir ve üzerlerine gidebilirsiniz. Ortaklaşa kazanımlar elde edebilirsiniz. Özel hayatınız veya çocuklarınızın eğitimi için öngördüğünüz bir yatırım denemesi hüsranla sonuçlanıp sizi ...
İlişkiniz mevcutsa yepyeni enerjilerle ve yeni bakış açılarıyla ona sarılabilir ve umutla yaşanacak olumlu günleri planlayabilirsiniz. Sıra dışı ilişkilere çekilebileceğiniz gibi, çabuk başlayıp gelişen, gidişatı değişebilen ve hayatınıza hız katabilecek bir ilişkinin içine çekilebilirsiniz. Beklenmedik bir ortaklığa girişebilirsiniz. Günün teması ilişkiler olacaktır. Evinizle ilgili elektrikli aletlerden gelebilecek zararlara dikkat etmelisiniz. Ortağınız veya partnerinizin sizin evinizde kazaya uğraması da olası risklerden ...
Vücutta baş, kalça ve bacaklara dikkat etmelisiniz. Koç burcu enerjisi biraz hoyrattır ve aşırı hareketten kas tutulmaları ve lif kopmaları riski taşıyabilirsiniz. Gündelik işlerinizde ve hizmet alanınızda insan ilişkilerinin ağırlığını hissedebilirsiniz. Aceleci ve zorlama davranışlar nedeniyle sorunlar yaşamanız mümkündür. Sabırlı ve sakin davranışlar sergilemelisiniz. Akşama doğru beklenmedik baş ağrılarıyla karşılaşabilirsiniz. İş ve hizmet alanınızla alakalı ilişkilerde beklenmedik kazalarla karşılaşmanız olası ...
Yepyeni hobiler geliştirebilirsiniz. Spora başlamak için ideal bir zamandasınız. Ancak yüksek enerjiden dolayı küçük çaplı kazalara dikkat etmelisiniz. Sıra dışı ekstrem sporlar, ilgi alanları belirleyebileceğiniz gibi sürpriz bir aşkın içine de çekilebilirsiniz. Ancak sorumluluk bilinci nedeniyle herhangi bir başlangıca kalkışmak istemeyebilirsiniz. Akşam saatlerinde gerilim dozunuz yükselebilir. Sıra dışı cinsel aktivitelere yönelme isteğinde olabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızın özel hayatınızdaki beklenmedik bir harcamayla ...
Sonbaharın enikonu hissedilmeye başladığı ve iklim değişikliğine girildiği bugünlerde doğayla iç içe olabilir, evinizde temizlik veya tadilat yaptırabilirsiniz. Günün teması yuva olacaktır. Ancak hem aile ilişkileri hem de yeni mülk yatırımlarına özlem duyma konusunda sabırsız ve agresif davranışlar içerisinde bulunabilirsiniz. Daha hesaplı ve sebatlı davranmanız gerekebilir. Ailenizle yaşıyorsanız tek başınıza eve çıkmayı, özgür ve bağımsız yaşamayı isteyebilirsiniz. Evinizle ilgili beklenmedik ...
İşinizi geliştirmek adına yeni müşteri ağları oluşturabilir, çarpıcı tanıtım materyalleri bastırabilirsiniz. Yeni organizasyonlara katılmak için ideal bir zamandasınız. Akıl ve zihin olarak çok aktif ve canlı bir durumdasınız. Eğitim hayatındaysanız teknik konulara eğiliminiz artabilecektir. Kısa doğa yürüyüşlerinizle bu yoğun enerjiyi akıtmanız mümkündür. Toplumsal bir etkinlikte boy göstermeniz gerekebilir ve bunun sorumluluğu ile yüzleşebilirsiniz. Sezgisel olarak yanılabildiğiniz ve sosyal iletişiminizde sizi ...
Maddi durumunuzun olumluya gideceği bir başlangıç noktasındasınız. Bu dönemde birikim yapabilir, yeni gelir kaynakları yaratabilirsiniz. Maddi ve manevi değer yaratma konusunda atılgan ve sabırsız olabilirsiniz. Teknolojiyi ve insan ilişkilerindeki canlılığınızı kullanmak durumunda olursanız başarıya giden yolda emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Finansal açıdan sıra dışı yatırım metotlarına yönelebilirsiniz. Arkadaş ortamlarınızdan birilerine yardımcı olmak adına maddi kaynaklarınızı riske atabilme olasılığına açık haldesiniz.