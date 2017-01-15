OĞLAK

Zihinsel ve fikirsel bütünlüğünüzü korumak üzerine düşünce üretebileceğiniz bir Ay günü deneyimleyeceksiniz. Fikir ve inançlarınızdaki titizliği bir nebze yumuşatmak ve farklı bakış açılarına yönelebilmek için çok olumlu enerjilere sahipsiniz. Uzak Doğu felsefelerini incelemek ve farklı öğretilerle haşır neşir olmak üzere gününüzü planlayabilirsiniz. Fikirlerinizde esnek ancak kuşkucu ve araştırmaya eğilimli bir yapıda olabilirsiniz. Hukuki konularda her zamankinden daha hırslı ve başarı ...