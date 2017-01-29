YENGEÇ

Bugün sezgileriniz kuvvetli olabilecektir. Huzur ihtiyacınız artabilir. Felsefi konularda ilerleyebileceğiniz, destek ve eğitim alabileceğiniz çok özel etkilere sahipsiniz. Yurt dışı bağlantılı işler ve bilhassa deniz yolculuklarıyla ilgili bilgi toplama, seyahat planı tasarlama gibi keyifli ve ruhunuzu gevşetecek faaliyetlere yönelebilirsiniz. Müzik ve sanat tarihi ile ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Mesleki motivasyonunuzun arttığı ve bedensel enerjinizin de bu motivasyona bağlı olarak yoğunlaşabileceği bir ...