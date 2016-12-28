Arkadaşlıklarınız ve dahil olduğunuz toplum kuruluşları ile bir arada yeni yıla girebilirsiniz. Toplum haklarını gözetebilecek bir organizasyon arasında da olabilirsiniz. Topluluklar arasında konuşulacak konular genellikle bireyden ziyade toplulukların ve toplumların işleyişini, ilerlemesini amaçlayan detaylar ve teknolojiler olabilir. Sıra dışı yılbaşı partilerine ilgi duyabilirsiniz. Merkür’ün geri hareketinden dolayı yılbaşı organizasyonlarınızda aksaklıkların ve pürüzlerin olmaması için planlarınızı sağlama almalısınız. Mutlu yıllar.
Yılın kapanışını toplum içinde ve insanlar arasında geçirmek isteyebilirsiniz. Kariyer hayatınızda yeni yılın hedefi olarak ilerici teknolojilerle ilgili proje üretebilirsiniz. Grup enerjisi yüksek olduğundan dolayı yeni bir takım çalışması örgütleyebilirsiniz. Teknolojik gelişmeler ve bireysellikten çok çalışılan kurumun menfaatlerine göre tavır alınan bir hareket olacaktır. Yeni yılın planlarını yaparken toplumdaki yerinizi, insanlığa yaptığınız katkıyı ve kolektif bilinçle hareket etmenin hedeflerini yapıyor ...
Özellikle toplumu ilgilendiren özgürlük temalarında hukuki yaptırımların destekçisi olabileceğiniz bir yılbaşı deneyimleyebilirsiniz. Entelektüel bir grup içerisinde sosyalleşebilirsiniz. Uçak yolculuklarına çıkmak için çok özel fırsatlara sahip olabilirsiniz. Hatta yeni yıla başka bir ülkede girmeyi arzu edebilirsiniz. Ortak getirisi olan çalışmalarınızı planlamak, kalıcılığına odaklanmak ve grup çalışması halinde bunları organize etmek için uygun bir gökyüzü etkisine sahipsiniz. Mutlu yıllar dileriz.
Hayatınızdaki krizleri aşmak adına insanlarla temasa geçebilir, sizi özgürlükten uzaklaştıran bazı olumsuzlukların üzerine korkusuzca gidebilirsiniz. Bu ruh halini yeni yılda sıkça taşıyor olacaksınız. Teknoloji kullanımınız yükselecektir. Ortaklaşa elde edilen kazanımlarda yükselişe geçebilmek için teknoloji destekli adımlar atmanız gerektiğini benimseyebileceksiniz. Ortaklaşa kazanımlar, ortaklaşa girişilen etkinlikler, kalabalık ve sıra dışı bir yılbaşı partisi yeni yıla girerken dileyeceğiniz veya taşıyacağınız hedefler olacaktır. Mutlu ...
Yılbaşı gecesi ortağınız veya sevgilinizle birlikte sosyalleşebilir, keyifli ve yüksek enerjili ortamların tadını çıkartabilirsiniz. Özgürlük teması yükseleceğinden kendi kendinize de kalmak isteyebilirsiniz. Yahut birçok organizasyona uğrayabilir, farklı insan topluluklarıyla yeni yıla giriş etkinliklerini deneyimleyebilirsiniz. Entelektüel sohbetlerin, nezaketin ve insani erdemin yoğun hissedileceği ortamlarda vakit geçirmeye çalışacaksınız. Yeni yılda da tarzınız ve yaklaşımlarınız Venüs/Jüpiter olumlu açısı temasıyla gelecektir. İyi yıllar dileriz.
İş ortamınızdaki insanlarla ve çalışanlarınıza küçük organizasyonlar yapmak isteyebilirsiniz. Yeni yıl partisini ilk olarak çalışma ortamınızda kutlayabilirsiniz. Hizmet alanınızda rutinlikten kurtulmak adına önemli aşamalar sağlama ve teknolojik gelişmeler kaydedebilirsiniz. Kolektif başarı ve tatmin olabilmesi için liderlik etmeniz gerekecektir. Sağlığınızla ilgili şifa aramak için olumlu bir günde bulunuyorsunuz. Hedeflerinizi gerçekleştirebilmek için kendinizi geliştirmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz. Mutlu yıllar.
Bugün hayattan aldığınız zevkler daha çok toplumsal olacaktır. Venüs/Jüpiter açısı bu yılbaşı gününde en çok size yarayacaktır. Eğlence ve coşku içinde yeni yıla girebileceksiniz. Çocuklarınızın dahice planlarına yol göstermekten ve onlarla ilginç konularda sohbet etmekten büyük keyif alacaksınız. Yaşadığınız aşkla ilgili biraz özgürlük hissine sahip olma düşüncesine kapılabilirsiniz. Haberleşme, bilgi sahibi olma, bilgiyi iletme gibi konularda özel fırsatlara sahipsiniz. Bu ...
Ailenizle eve tıkılmak bugün sizi sıkabilir. Dolayısıyla onları da kırıp, incitmeden özgürleşmenin yollarını aramaya çalışmalısınız. Teknolojik ve çağın ilerisindeki muhabbetlere açıksınız. Bugün mümkünse geçmişten ve eski adetlerden biraz kopmalı, geleceğinizle ve kendinizi konumlandırdığınız ileri bir tarihle ilgili zihin çalışması yapabilirsiniz. Kontrolünüz dışında gelişen konularda bilgiye ulaşıp durumu lehinize çevirebilecek şartlara sahip bulunabilirsiniz. Yeni yılı dışarıda özgürce geçirebilir ve bu ruhla ...
İnternette bol bol gezinebilir, sosyal medya sitelerinde çeşitli bağlantılar kurabilirsiniz. Medya, internet ve diğer haberleşme araçları üzerinden haberleşmeyle kendinizi tanıtmanız kolaylaşacaktır. Sosyal medya sayfaları hazırlayabilir ve çalışma konularınızı bu şekilde tanıtmanın yollarını arayabilirsiniz. Yeni yıl kutlamalarına en hareketli ve en sosyal ortamlarda girmek isteyebilirsiniz. Yeni yıl partilerinde özel biriyle tanışma fırsatı da yakalayabilirsiniz. Zor bir yıl geçirdiniz. Yeni yıl size ...
Maddi kaynaklarınızın idaresi için gelişmiş teknik ve interaktif bankacılık sistemlerini aktif olarak kullanabilir, finansal iletişimlerinizde dikkatli operasyonlar yapmalısınız. Maddi ve manevi değer katabileceğiniz konularda daha özgürlükçü ve statükodan sıyrılmış bir zihin yapısıyla ilerlemeyi seçebilirsiniz. Hayatınızın akışını yönlendirmek sizin elinizdedir. Toplumsal konulara odaklanıp kendi planlarınızı ve hedeflerinizi de buna göre dönüştürmek istiyorsunuz. Yeni yıla girerken gerçekçi hedeflerinizin gerçekleşmesini dileriz.
İletişimi bol ve hareketli bir yeni yıla giriyorsunuz. Sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal gruplarınızla bağlantıda olarak, sohbet ederek, entelektüel, kültürel ve zihinsel ilgi alanlarınıza yönelik bir yılbaşı geçirebilirsiniz. Bireysel ve özgür hissetmek isteyebileceğiniz bir gün olmasına karşın topluluklar arasında bireysel zenginliğinizi ortaya koyabileceğiniz bir aşamadasınız. Yeni yılda hayatınızın krizlerini fırsata çevirebilirsiniz. Bilhassa yeni yılda özgür ve sıra dışı fikirleriniz sizi hedeflediğiniz yere ...
Yeni yıla bilinçaltı düzeyde ve sezgilerinizin yoğun olacağı bir yapıda giriyorsunuz. Bu enerjiler bütün bir yılı da etkileyebileceği için olumlu, coşkulu ve keyifli olmaya özen göstermelisiniz. Yılbaşı gecesini biraz içe kapanık geçirmeyi planlasanız da nezih, rafine ve özel bir partide sevdiklerinizle yeni yılı karşılıyor olmanız sizin için daha keyifli olabilir. Beklenmedik bir parti etkinliğine gitmeye karar verebilirsiniz. Sevdikleriniz sizin adınıza ...