Koç günlük burç yorumu

1979 Mersin doğumlu olan Dolunay Karaca. Evli ve bir kız çocuğu annesidir. Orta ve lise eğitimini Mersin Toros kolejinde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesine girerek, Rus dili ve Edebiyatı okumuş, Filolog ünvanı almıştır. Bir süre Futbol Federasyonu Seyahat ve Organizasyon departmanında çalıştıktan sonra çocukluktan beri ilgi alanı olan astrolojiyi öğrenmek üzere, 2012 yılında Astroloji Okuluna başvurmuştur. Astro Art Astroloji Okulu kurucusu ve eğitmeni Öner Döşer ‘den temel, orta ve ileri seviye olmak üzere 3 yıl Astroloji eğitimini tamamlayarak, diploma almaya hak kazanmıştır. İlk olarak APAI ( Profesyonel Astrologlar Birliği) sonrasında ise ISAR sınavına katılarak, ISAR belgesini almaya hak kazanmıştır.( İNTERNATİONAL SOCİETY OF ASTROLOGİCAL RESEARCH)… Dünya astrolojisi, Horary( kehanet) astrolojisi ve Astropsikoloji eğitimlerini de başarı ile tamamlayan Dolunay Karaca, 6 yıldır profesyonel olarak astrolojiyle ilgilenmekte, çeşitli dergi ve gazetelerde çalışmaktadır. Şimdilerde, Astroloji Televizyonunda her hafta burç yorumları yapmakta ve özel danışmanlık hizmeti sunmaktadır.