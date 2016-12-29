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İstanbul karanlıkta kaldı! 10 ilçede elektrik yok

İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakalarındaki toplam 10 ilçede elektrikler kesildi. Kesintilerle ilgili Enerji Bakanlığı ve BEDAŞ'dan son dakika açıklaması geldi
17:3429 Aralık 2016
Gündem
İstanbul karanlıkta kaldı! 10 ilçede elektrik yok
İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakalarındaki toplam 10 ilçede elektrikler kesildi. Kesintilerle ilgili Enerji Bakanlığı ve BEDAŞ'dan son dakika açıklaması geldi

İstanbul’da hem Avrupa hem Anadolu yakasında bulunan 10 ilçede elektrikler kesildi.

İşte elektrik kesintisinin yaşandığı o 10 ilçe:

Bayrampaşa, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp, Kadıköy, Pendik, Maltepe gibi birçok ilçede elektrikler kesildi

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BEDAŞ: ULUSAL SİSTEMDEN KAYNAKLI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘kesintiler “Ulusal Elektrik Sistemi’nden” kaynaklı’ dedi. Ayrıca BEDAŞ yaptığı açıklamada, hava şartları nedeniyle Avrupa Yakası’nda bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapıldığını duyurdu.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’den (BEDAŞ) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Hava şartları nedeniyle Ulusal Elektrik Şebekesi'nden yeteri kadar elektrik alınamamaktadır. Kesintiden Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy ve Eyüp ilçeleri etkilenmektedir. Ulusal Elektrik Şebekesi'nden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır.”

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı kesintilerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

”Ülkemizi etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtına, elektrik iletim hatlarımızda da geçici arızalara sebep olmaktadır. Özellikle, Marmara Bölgesi'nin kuzeyindeki yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle, iletim hatlarında meydana gelen arıza sonucu Adapazarı, Kocaeli, İstanbul illerimizde saat 14:20'den başlayan elektrik kesintileri yaşanmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı TEİAŞ bünyesindeki ekipler hava koşullarının elverdiği çerçevede yaşanan arızalara müdahale etmektedir. Kesintilerin en kısa zaman içerisinde giderilmesi için yoğun mesai harcanmaktadır.”

Son güncelleme: 17:4129.12.2016
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