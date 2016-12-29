Günaydın!..

Erdoğan dedi ki:

“Koalisyon güçleri, ne diyorlardı başından, ‘DEAŞ, terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz.' Hatta bizi de DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu, tam aksine terör örgütüne DEAŞ'e destek veriyorlar…”

Erdoğan'ın dedikleri doğru mu?

Bakalım…

IŞİD'in temelini 1980'li yıllar sonunda Afganistan'da Kızıl Ordu'ya karşı savaşan Ürdünlü Ebu Musab ez-Zerkavi attı. Cihadi Selefiliğin ikinci kuşağındandı.

Ürdün'de 1994'te yakalandı; 15 yıla mahkum edildi; afla 1999'da serbest bırakıldı. Pakistan'a gitti; ve bir müddet Gulbettin Hikmetyar'ın himayesindeki “konuk evinde” yaşadı. Ardından…

ABD'nin koruması altındaki Kuzey Irak'a gitti. Kurduğu Cund el İslam (İslam'ın Askerleri) örgütü, Kürdistan İslami Hareketi ile birleşerek Ensar el İslam'ı oluşturdu. İşte, bu yapılanmalar ileride IŞİD'i doğuracaktı.

Zerkavi örgütünü nerede büyüttü dersiniz? Amerikan Ordusu'nun en az görüldüğü Felluce, Anbar gibi Sünni bölgelerinde! Oysa, 2003'teki Irak işgali planlarında buraların ABD denetiminde olması gerekiyordu; ve fakat bu plan değiştirilmişti. Çünkü CIA'nın değerlendirmesi basitti:

“Irak'ta aslında Şii İran ile savaşıyoruz; bu nedenle el altından İran ve Şii düşmanı Zerkavi'yi destekleyelim.” Bunun sonucunda Amerikan Ordusu'nun 2007'ye kadar kayıplarının üçte ikisi Şii milisler yüzünden oldu!

Sonra… ABD bu politikayı değiştirip Saddam gibi “ulusal kimlik” oluşturmak istedi. Bu amaçla 2007'de Iraklı şarkıcı Shada Hassoun'u; ulusal bayrağa sarılarak söylediği “Bağdat” şarkısıyla Ortadoğu ülkelerini kapsayan Star Akademi'de birinci seçtirdi. Keza, Irak futbol takımına Asya Kupası kazandırdı!

Fakat bunlar tutmadı…

Sonra… Amerika “böl-yönet” politikasını hayata geçirdi.

Bir yandan Selefi-Vehhabilere destek verirken, diğer yanda Şii Maliki'nin politikalarına sarıldı. Amacı… Irak'ı; Sünniler, Şiiler ve Kürtler diye üçe bölmekti…

CIA projesi

Zerkavi de 7 Haziran 2006'da öldü. Başa Mısırlı Ebu Hamza geçti. Ve, 2009'da örgütte bir ismin adı duyuldu; Iraklı Ebu Bekir el Bağdadi.

Örgüt içindeki oy kurnazlığıyla Irak İslam Devleti başına getirildi!

Bağdadi'nin ABD ile ilişkisi var mıydı?

Aralarında Zerkavi'nin şoförü gibi iflah olmaz Selefi-Vehhabi militanlar “Obama affıyla” hapishanelerden çıkarıldı.

IŞİD'in en önemli 25 liderinden 17'si Bucca Cezaevi'nden çıkması tesadüf müydü? Değildi.

Bucca Cezaevi'nden salıverilenlerden biri de Bağdadi idi. Hapishane onun için zorlu geçmedi; Amerikalılar koğuşlar-hücreler arasında dolaşmasına izin verdi. Bu serbestlik Bağdadi'nin militan devşirmesine yol açtı.

Iraklı siyasi analist Dr. Hişam el Haşimi'ye göre, CIA hapishanede sürekli Bağdadi ile görüşüyordu.

The Guardian muhabiri Martin Chulov'a konuşan Ebu Ahmet adlı IŞİD komutanı, “Irak'ta Amerikan hapishaneleri olmasaydı şimdi IŞİD olmayacaktı. Bucca bir fikir fabrikasıydı; bizim ideolojimiz burada inşa edildi.”

Bu gerçeği çok kişi açıkladı:

CIA itirafçısı Edward Snowden, IŞİD-CIA ilişkisini deşifre etti.

V. Matuszov'dan R.Kadirov'a kadar Rus tarafı, Bağdadi'nin Amerikan Generali Davis Petraeus tarafından “devşirildiğini” açıkladı.

Herşey ortaydı aslında: Irak'ta, IŞİD'in doğrudan ABD askerlerini hedef alan tek eylemi yoktu!

Ne tesadüf: ABD hedefine Esat'ı koyduğunda Bağdadi militanlarını Suriye'ye gönderip; IŞİD'i kurduğunu resmen açıkladı.

Ve IŞİD; ABD Ordusu ile Özgür Suriye Ordusu'ndan (örneğin Liwa Sukur el Cebel'den) “çaldığı” mühimmatla Suriye'de önüne kim çıkarsa yok etti. IŞİD'i tek durduran PKK/PYD oldu; yerseniz!.. IŞİD, Kürt koridoru açmak için sahaya sürülmüştü.

Sahi o dönemde, fanatik IŞİD'e komşu olan İsrail'in neden pek sesi çıkmadı?

Oyun belliydi:

Sincar'ın ele geçirilmesinde IŞİD ile -CIA kuklası- Barzani ittifak yapmadı mı?

IŞİD ile savaşacak Eğit-Donat fiyaskosunun sebebi kimdi? IŞİD'le savaşması gerekenler neden IŞİD'e sığındı?

Hep bir danışıklı dövüş vardı…

Gaflet uykusu

Afganistan'dan Pakistan'a…

Irak'tan Suriye'ye…

Tasavvufi/sufi tarikatların cihatçılığa dönüşmesi CIA projesiydi.

Öyle ki…

IŞİD ile el Kaide arasında sürtüşme yaşanırken; CIA, 2011 yılında Pakistan'ın Abbotabad kentinde Usame bin Ladin'i neden öldürdü? Ladin'in orada yaşadığını yeni mi öğrenmişti? Yoksa amacı, el Kaide liderliğinin IŞİD'e geçmesini mi sağlamaktı? Yanıtı belli. Keza…

Allah-u Ekber Tugayı Komutanı -uyuşturucu kaçakçısı- S. el Cemal, CIA ile toplantılar yaparken neden birden IŞİD'e katıldı sanıyorsunuz?

Örnekler çok…

Musul'daki polis şefi Muhammet el Berhavi ABD'nin adamı değil miydi? Bugün deniyor ki, ikili oynamış ve IŞİD'e de destek vermişti. Demek CIA bunu bilmiyordu öyle mi? Yapmayınız…

Irak Türkmen Cephesi Musul sorumlusu Ahmet Begdali, IŞİD'in palazlanmasından ABD ve İsrail'i sorumlu tutmadı mı?

The Telegraph'tan Peter Oborne gibi Batılı çok yazar bu ilişkiye dair makaleler yazmadı mı?

ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford, Amerika'nın Suriye politikasını protesto edip istifa etmedi mi?

Suudi Arabistan'dan Kuveyt'e ABD'nin gölgesindeki ülkeler IŞİD'e hep arka çıkmadı mı?

ABD, Büyük Ortadoğu Politikası'nı hayata geçirip ülkeleri bölmeyi amaç edinirken, Türkiye, BOP'a uygun politikalar takip etmedi mi? Mısır'da, Irak'ta, Suriye'de taraf olup, “Sünni hamiliği” görevini benimsemedi mi?

Umarım…

Türkiye gaflet uykusundan uyanmıştır artık…