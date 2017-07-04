AB Komisyonu Başkanı çıldırdı: Rezilsiniz

AB Komisyonu'nda konuşma yapan Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın konuşmasını çok az temsilcinin takip etmesi AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'i kızdırdı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupalı yetkililere bugün ateş püskürdü. Malta’nın Başbakanı Joseph Muscat’ın konuşması sırasında parlamentoda çok az temsilcinin olmasından yakınan Juncker, “Rezilsiniz. Konuşma sırasında sadece 30 üyenin olması durumunun vehametini gösteriyor. Eğer buradaki Bay Muscat değil de Merkel ya da Macron olsaydı burası dolardı. Büyük küçük demeden bütün ülkelere aynı saygıyı göstermelisiniz” ifadesini kullandı.

Parlamento başkanı Antonio Tajani, katılımın az olması konusunda bir açıklama yapmazke, Juncker’in sakinleşmesini istedi. Tajani, “Parlamentoyu eleştirebilirsiniz fakat Komisyon parlamentoyu kontrol etmiyor, parlamento komisyonu kontrol ediyor” ifadesini kullandı.

