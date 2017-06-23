Al Jazeera’dan karara tepki

Körfez'de suların ısınmasına sebep olan Katar krizi sonrasında, Doha'ya abluka uygulayan ülkeler bugün taleplerinin listesini sundu ve bir an önce harekete geçilmesini istedi. Gündeme gelen Al Jazeera'nın genel müdürü taleplere tepki gösterdi.

Talepler arasında Katar ile Türkiye arasındaki askeri işbirliğinin durdurulması ve Katar’daki Türk askerinin çıkarılması da yer alırken, Al Jazeera’nın kapatılması da dikkat çekiciydi. Bu gelişmelerin ardından Katar televizyonu Al Jazeera’nın Genel Müdürü Yasser Ebu Hilala açıklamalarda bulundu.

Sputnik’e konuşan Hilala, “Herhangi bir basın kuruluşunun kapatılmasına karşı çıkıyorum. Zira bu bir suç, ifade özgürlüğünün ihlali. Olay, BBC veya herhangi bir başka kanalla ilgili de olsa, tavrım aynı olurdu” ifadelerini kullandı.