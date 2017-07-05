Antalya uçağında çıldırdı

Moskova'dan Antalya'ya giden uçakta sinir krizi geçiren yolcu, uçağı birbirine kattı. Yolcular saldırganı zor engelledi.

Rusya’nın başkenti Moskova’dan Antalya’ya giden bir uçakta yaşanan olay sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Sarhoş olduğu belirlenen yolcu diğer yolculara saldırdı. Yüzü gözü kan içinde kalan yolcuyu diğer yolcular durdurmayı başardı.

Fakat uçaktaki diğer yolcular Rus adamın ellerini bağlamak zorunda kaldı. Rus adamın saldırısı sonrasında ön koltukta oturan bir çocuk ve annenin rahatsız olması sonrasında diğer yolcular duruma müdahale etti.

Daily Mail’de ye ralan habere göre Red Wings havayolu şirketinin uçağı yere indikten sonra polis saldırganı kelepçeleyerek gözaltına aldı.