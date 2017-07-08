Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Erdoğan Beethoven konserine katılmadı

Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen G20 Zirvesi'nin ilk gününün kapanışı Hamburg Elbphilarmonie'de düzenlenen klasik müzik konseriyle yapıldı. Alman basını konsere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin katılmadığını yazdı.

Sozcu.com.tr
12:218 Temmuz 2017
Dünya
Erdoğan Beethoven konserine katılmadı
Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen G20 Zirvesi'nin ilk gününün kapanışı Hamburg Elbphilarmonie'de düzenlenen klasik müzik konseriyle yapıldı. Alman basını konsere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin katılmadığını yazdı.

Alman basını, Hamburg’da devam eden G20 zirvesinde dün gerçekleşen klasik müzik konserine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılmamasını konuşuyor. Besteci Beethoven’ın 9’uncu Senfonisi’nin icra edildiği etkinliğe dünya liderleri eşleriyle katılırken, Erdoğan’ın Hamburg Elbphilarmonie’de gerçekleşen konser yerine kaldığı otele gittiği iddia edildi.

Fotoğraf: Bundesregierung / Bergmann

Fotoğraf: Bundesregierung / Bergmann

Almanya’nın saygın dergilerinden Stern, Erdoğan’ın otelde bakanlarıyla birlikte toplantı yaptığı açıklanırken konsere katılmama sebebine dair bir açıklama yapılmadı.

ekran-alintisi

Stern, konserin bazı bölümlerinin televizyonda yayınlandığını ve dünya liderlerinin bir arada oturduğu localarda da Erdoğan çiftinin koltuklarının boş olduğunu okuyucularına duyurdu.

Son güncelleme: 12:3208.07.2017
Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!
Keşfet

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar