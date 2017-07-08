Erdoğan Beethoven konserine katılmadı

Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen G20 Zirvesi'nin ilk gününün kapanışı Hamburg Elbphilarmonie'de düzenlenen klasik müzik konseriyle yapıldı. Alman basını konsere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin katılmadığını yazdı.

Alman basını, Hamburg’da devam eden G20 zirvesinde dün gerçekleşen klasik müzik konserine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılmamasını konuşuyor. Besteci Beethoven’ın 9’uncu Senfonisi’nin icra edildiği etkinliğe dünya liderleri eşleriyle katılırken, Erdoğan’ın Hamburg Elbphilarmonie’de gerçekleşen konser yerine kaldığı otele gittiği iddia edildi.

Almanya’nın saygın dergilerinden Stern, Erdoğan’ın otelde bakanlarıyla birlikte toplantı yaptığı açıklanırken konsere katılmama sebebine dair bir açıklama yapılmadı.

Stern, konserin bazı bölümlerinin televizyonda yayınlandığını ve dünya liderlerinin bir arada oturduğu localarda da Erdoğan çiftinin koltuklarının boş olduğunu okuyucularına duyurdu.