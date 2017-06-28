Fransız Vecihi hakkında soruşturma açıldı

Fransa'da bir generalin hafta sonları askeri saldırı jetini kullanarak evine gittiği ve 7 saatlik yolu 28 dakikada tamamladığı ortaya çıktı.

Fransa, hafta sonları savaş jetini kullanarak evine giden generali konuşuyor. Fransa’nın saygın gazetelerinden Canard Enchaine, Bordeaux’daki üsten kalkan Alpha Jet’le Provence bölgesindeki evine giden generalin isminin Richard Reboul olduğunu açıkladı.

Olayın farkına varan Fransız hava kuvvetleri bir soruşturma başlatırken gazete, Reboul’un toplam 10 kişisel yolculuk yaptığını ve bazı zamanlarda 6 kişilik bir taşıma uçağını bir pilot ve co-pilotla birlikte kullandığı ortaya çıktı.

Almanya’nın Dornier ve Fransa’nın Dassault bölgelerinde üretilen Alpha Jet hafif saldırı jeti olduğu belirtilirken bu aracın genellikle askeri pilotları eğitmek için kullanıldığı belirtildi. Bordeaux ile arasında 470 kilometre bulunan Salon de Provence otomobil ile 6 saat, tren ile iki aktarmalı olarak 7 saat, Apha jet ile 28 dakika sürüyor.